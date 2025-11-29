等3年得到腎臟移植 5旬男為延續大愛 願簽器捐同意書

陳先生說，生命延續是難能可貴的一件事，為幫助其他人，自己也正在考慮，準備簽署器捐同意書，把大愛傳出去。（林周義攝）

「我感覺我是很幸福很幸福的一個人」，55歲陳先生，過去經常外食，腎臟很快就出問題，必須靠腹膜透析維生。等待換腎期間，他前前後後開了5次刀，所幸等了3年就得到大愛捐贈。根據衛福部器官捐贈移植整合系統，今年10月共8850人等待換腎，而大愛捐贈僅155例。陳先生說，生命延續是難能可貴的一件事，為幫助其他人，自己也正在考慮，準備簽署器捐同意書，把大愛傳出去。

北榮29日舉辦「心傳真愛」器官捐贈感恩會，邀請受贈者、捐贈者代表到場，一同追思與感懷。受贈者代表陳先生2022年起接受腹膜透析，原本抱持著可能得洗腎一輩子的心情，但護理師鼓勵他「你有機會，為什麼不試試看呢？」。為此，他掛了移植外科的門診，今年接獲醫院通知，有大愛腎臟可移植時，他和太太相擁而泣，趕緊收拾行李住院。

廣告 廣告

「其實我是最幸運的人，我大概等了3年」。陳先生回想起在家接受腹膜透析的日子，要躺7、8個小時，加上當時身形較大，有時要躺上10小時或更久，出遠門不方便，飲食也有限制。在3年期間，他共開了5次刀。

陳先生說，捐出腎臟的人造就了他一生的改變。目前，他已完成移植數個月，狀況一切都好，能做自己想做的事。他如今得到一份大愛的禮物，希望把這樣的精神繼續延續下去，如今他已在考慮，準備簽署器捐同意書。

另外，捐贈者代表，章先生的女兒在台上分享，爸爸是一名軍人，是一位非常純朗、直率、也非常願意付出的人。以前班上同學吸食強力膠，他不想跟著走偏，就偷偷報考了軍校，直到錄取通知書寄到家，全家人才知道他做了這個決定。他也一路做到士官長，才退伍。

章小姐說，爸爸是一個「想到什麼就勇敢去做」的人，而且永遠都會選擇自己認為正直的路。今年爸爸生日時，她到榮家和他一起慶生，精神很好，看不出身體有什麼大問題。沒想到，短短一個半月之後，爸爸就突然倒了，再也沒有醒過來。醫生告訴她，爸爸的左大腦幾乎壞死，其他部位也受損嚴重，就算救回來，只會是植物人。

當時章小姐一個人在台灣，要做很多醫療決策，真的非常難熬。因爸爸簽署放棄急救意願書，家人反覆討論之後，決定尊重他的決策。遺憾的是，爸爸其實還沒來得及親自回應是否願意做器官捐贈，她想到爸爸這一生都在幫助他人，照顧弱勢，若他知道他能救人，他一定會說「去做」。因此，最後家人選擇讓他的愛延續下去。

「爸爸，你捐贈了兩個腎臟、一個肝、一對眼角膜。這些器官幫助了6個家庭、5個人重新開始，也讓5個家庭重新看見希望」。章小姐對著爸爸喊話，你一向重情重義、樂於助人，這份愛不會因為你的離開而消失，你真的成為你心中一直想要當的英雄，讓愛與生命用最美的方式延續下去。

更多中時新聞網報導

黃遠小薰獲金片子帝后

高球》2座四大賽得主 名將佐勒辭世

被羅志祥指出跳錯舞李千娜羞到臉紅