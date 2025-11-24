等30年開唱！孫淑媚辣跳〈like JENNIE〉超狂 邀丁寧、鍾欣凌組女團

金曲歌后孫淑媚等了30年，終於在22日登上高雄流行音樂中心，舉辦人生首場大型演唱會《MAY好三十》。她更使出渾身解術，化身台版Jennie大跳〈like JENNIE〉嗨爆全場；還找來因戲結緣的好友丁寧和鍾欣凌組團大唱〈Golden〉，令讓全場粉絲驚呼：「太超值了！」

金曲歌后孫淑媚等了30年，終於在22日登上高流，舉辦人生首場大型演唱會《MAY好三十》。（圖／華貴娛樂 提供）

演唱會開場，孫淑媚身穿一襲紅色花朵戰袍亮相，刷著電吉他帥氣出場，以磅礴的氣勢連飆多首經典金曲，從〈不通將阮放〉、〈你著忍耐〉，唱到〈愛到坎站〉，再到全場大合唱的〈媽媽你無對我講〉完美展現「情歌天后」無可取代的現場功力，也讓現場歌迷瞬間陷入回憶殺的感動氛圍。

孫淑媚也帶著大家坐上時光機，回到她演藝生涯的起點，與當時參加歌唱比賽的自己跨時代對唱〈桂花巷〉，她感性地說：「看別人開演唱會感覺容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」更謝謝粉絲選擇了她，成就了這場演出。

最令全場歌迷驚喜的，莫過於到了演唱會中段，孫淑媚火力全開將舞台瞬間變成舞池，被歌迷暱稱「台版Jennie」的她換上勁裝大跳〈like JENNIE〉，展現出苦練一個多月的舞技。不過她一跳完就自虧：「有看過這麼喘的Jennie嗎？」笑翻大家。而這段突破性的熱舞演出讓台下歌迷尖叫聲連連，紛紛表示：「完全是女團等級！」、「三十年沒白等，孫淑媚真的什麼都辦得到！」

孫淑媚大跳〈like JENNIE〉，展現出苦練一個多月的舞技。（圖／華貴娛樂 提供）

驚喜的還不只有這，演出前對嘉賓保密到家的孫淑媚，特別找來因拍戲結緣的好姐妹的丁寧和鍾欣凌，三人合唱主演戲劇的主題曲〈拜六禮拜〉，跟著他們歌聲彷彿回到劇中情節感受喜怒哀樂。接下來畫風一變，三人變身偶像女團，還搞笑按照身形將團名取名「SML」宣布正式出道，三人穿著牛仔風團服、跳著整齊劃一的排舞，飆唱獵魔女團歌曲〈Golden〉，現場粉絲們驚呼連連。

孫淑媚邀來丁寧和鍾欣凌擔任驚喜嘉賓，三人飆唱獵魔女團歌曲〈Golden〉。（圖／華貴娛樂 提供）

孫淑媚為了人生首場演唱會，重金打造頂級聲光效果，搭配精心設計的巨型LED與機關舞台，讓整場演出充滿國際級水準的視覺震撼。她更端出30多首的經典歌單，準備多套華麗服裝，還笑稱服裝布料會一套比一套少，要爸爸不要生氣。到了演出尾聲，她甚至把枕頭棉被穿上身，把舞台當床直接躺，開心大喊：「粉絲都是自己人，我想要怎樣都可以」。也讓歌迷們留下一晚最難忘的回憶。

