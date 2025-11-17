等40年！湯姆克魯斯首獲奧斯卡獎

曾經入圍過奧斯卡獎4次、好萊塢男星湯姆克魯斯16日在奧斯卡理事會獎上獲頒奧斯卡榮譽獎，這是他生涯第一座奧斯卡獎，從影超過40年，他上台獲獎時感性表示，「拍電影不是我的工作，而是我這個人生命的一部分。」這段致詞讓台下掌聲不斷。

獎項由《神鬼獵人》導演阿利安卓崗札雷伊納利圖擔任引言人與頒獎人，兩人目前正在合作新片。湯姆克魯斯直言是電影帶他走遍世界，讓他學會欣賞並尊重差異，看到大家共同的人性。

提到自己熱愛電影的起點，他說從小就開始愛上電影，小到自己根本記不得，「我只是個坐在暗暗戲院裡的小孩，記得那束光穿越空間、打在銀幕上，一切突然變得比我原本認識的世界還要廣闊。」

他接著分享：「各種文化、人生與景色在我眼前展開，也點燃了冒險的渴望、知識的渴望、理解人性的渴望、創造角色的渴望、說故事的渴望、看世界的渴望。」

湯姆克魯斯曾以《7月4日誕生》、《征服情海》入圍過奧斯卡最佳男主角、《心靈角落》入圍過奧斯卡最佳男配角，以及《捍衛戰士：獨行俠》製片身分，被列入最佳影片的入圍者，但這座榮譽獎是他入行以來第一次領到小金人，意義非凡。