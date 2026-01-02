等7年回來了！Wanna One宣布合體拍真人秀 台成員賴冠霖動向掀熱議

記者陳宣如／綜合報導

在出道解散多年後，曾締造現象級人氣的南韓限定男團Wanna One，確定將以團體名義再度合體出演真人秀節目。消息一出，立刻引發粉絲高度關注，也讓外界關心此次重聚是否能迎來最完整的成員陣容。

Wanna One傳出將合體拍攝真人秀綜藝。（圖／翻攝自IG @wannaone.official）

Mnet於今（2）日正式對外證實，Wanna One成員在討論「如何再次與Wannable（粉絲名）見面」的過程中逐漸達成共識，最終決定以粉絲過往最熟悉、也最具代表性的真人秀形式展開全新企劃。相關人士表示，目前節目正以2026年上半年公開為目標進行籌備，實際播出時間與相關細節，將於確定後另行公告。至於是否能11名成員全數到齊，CJ ENM娛樂方面則回應，目前仍處於企劃初期階段，尚未做出最終決定。

韓國限定男團Wanna One傳出有機會再合體。（圖／翻攝自IG @wannaone.official）

事實上，Mnet已於昨（1）日透過官方YouTube頻道釋出一段名為「2026 Coming Soon 我們再次相見」的預告影片，為該企劃提前鋪陳氣氛。影片中，一卷印有Wanna One標誌的卡式錄音帶被放入播放器，隨之響起的是《春風》的旋律與「我們再次相見」的歌聲。該曲正是團體最後一次完整活動時的重要作品，對粉絲而言具有高度象徵意義。畫面結尾出現的「We GO Again」字樣，也被外界解讀為向過去團體綜藝《Wanna One GO》系列致敬。尹智聖、黃旼炫、朴佑鎮、李大輝等成員也陸續在個人社群平台轉發該影片，進一步拉高期待。

Mnet於2026年1月1日，公開一段名為《2026 COMING SOON 我們再次相遇》的短片。（圖／翻攝自YT）

Wanna One於2017年透過Mnet選秀節目《Produce 101》第2季誕生，成員包括姜丹尼爾、朴志訓、李大輝、金在煥、邕聖祐、朴佑鎮、賴冠霖、尹智聖、黃旼炫、裴珍映、河成雲。團體出道後迅速席捲各大音樂頒獎典禮新人獎項，並創下成為首組在高尺天空巨蛋舉行出道舞台的韓國歌手紀錄，在當時的偶像市場中展現出高度影響力與話題性。活動期間陸續推出《Energetic》、《Beautiful》、《BOOMERANG》等多首代表作品，短短一年半的活動期仍留下鮮明印象。

隨著合約期滿，Wanna One於2019年1月舉辦告別演唱會，正式結束團體活動。當年演唱會的舞台設計與成員退場方式，至今仍不時被粉絲與網友提起，被視為K-POP圈內極具記憶點的解散場面之一。此後，成員各自展開個人發展，2021年MAMA曾出現除台灣籍成員賴冠霖外的10人短暫合體舞台，但整體團體的後續活動並未持續。

Wanna One台灣成員賴冠霖，團體解散後赴中國發展，隨後便退出演藝圈、轉往幕後，不少粉絲對他感到失望。（圖／翻攝自微博）

此次確定製作全新團體真人秀，也被外界視為Wanna One解散後，最具規模與延續性的重聚企劃。不過，關於實際參與成員仍引發討論，尤其賴冠霖是否參與成為焦點之一。有部分粉絲在社群平台上表達對團體再次合體的期待，同時也出現希望以10人形式重聚的聲音，認為賴冠霖在解散後轉往中國發展，後續淡出演藝圈，如今更適合留在團體回憶中。

