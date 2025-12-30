等9年再來台！鈴木愛理接地氣祈福拜拜 台語「兩個字」萌翻全場

鈴木愛理來到台南入境隨俗地到廟裡拜拜。COME ON JKSSP提供

日本人氣偶像鈴木愛理明（31日）將登上「台南好 YOUNG 跨年晚會」陪歌迷跨年，相隔9年再訪台的她，昨一到台灣就開啟觀光客模式，還趁著新年到廟裡拜拜，問起她有求籤嗎？她接地氣地用台語說：「有擲筊！」搶先分享新年願望。

鈴木愛理今受訪時分享，今天趁著工作前偷閒去逛了兩間有名的廟，她入境隨俗地遵照拜拜流程，誠心祈福，她說：「我跟工作人員一起祈求明年一整年能很順利，工作運都超旺。」透露很虔誠地為工作祈福。

鈴木愛理為了明天的跨年演出準備很多嗨歌。COME ON JKSSP提供

明年將迎接32歲的她，透露這是自己憧憬已久的成熟女生年紀，但她也自認離成熟女性還有點距離，期許新的一年，「好好繼續迎接挑戰！」

鈴木愛理相隔9年再度訪台，先前是隨著團體℃-ute一起訪台，這次隻身訪寶島，還是站上萬人的跨年舞台，讓她既緊張又期待。她表示，來台之前已先看了耶誕晚會的影片，已是滿滿的人潮，她期待說：「相信明天的場面一定比我想像的更大，想必也會有第一次知道我的朋友，也可能是看過我的觀眾，或是看過我日劇的朋友，但我都準備了能讓全場氣氛很嗨的歌曲，希望可以陪觀眾共度開心的2025年尾聲。」



