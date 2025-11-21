等9年終於來了！《動物方城市2》陸版配音慘遭砲轟 網怒：0個人想看

備受全球影迷期待的迪士尼動畫電影《動物方城市2》，將於11月26日在全球各地同步上映。這部讓影迷苦等9年的續集作品，在中國大陸上映前夕卻意外引發配音爭議風波。

根據最新公布的陣容，大陸中文版女主角「哈茱蒂」和男主角「胡尼克」分別由配音員季冠霖、張震擔任，兩人延續9年前第一集的組合。然而新登場的角色配音陣容卻引發爭議，毒蛇蓋瑞由演員兼導演大鵬配音，馬市長由歌手費翔擔任，河狸尼布爾斯找來女星金晨，財閥家小兒子猞猁則是陸劇男神王安宇負責。

這項安排立即在網路上引發強烈反彈。大陸網友批評這些明星演員在拍攝影視作品時不親自配音，卻來為動畫電影配音，質疑此舉擠壓專業配音演員的生存空間。網友特別點名費翔中文表達不夠流暢，金晨的聲線與角色形象不符，產生強烈違和感。

社群平台上出現大量諷刺留言，有網友表示「太棒了是全明星陣容，我一定會去看英文版的」、「零個人想看你們」、「這幾個資源是真好」。更有眼尖網友發現，在宣傳廣告拍攝時，為主角配音的專業配音員季冠霖、張震被安排坐在邊邊位置，引發更多不滿聲浪。

微博熱搜隨即出現「演戲自己不配音卻給動畫配音」、「瘋狂動物城2演員配音是搶活嗎」等負面關鍵字。根據售票平台「貓眼」、「淘票票」的數據顯示，《動物方城市2》的「想看數」在11月15日達到高峰後明顯下降，外界普遍認為與中文配音陣容公布時間點密切相關。

在台灣方面，7-ELEVEN配合電影上映推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊精品集點送活動，自11月26日起至12月31日止，推出高達70款商品。包括Q版絨毛公仔盲盒、演唱會公仔盲盒、掌心存錢筒、立體公仔馬克杯等實用周邊。活動期間消費不限金額報會員手機即可直接購買，12月8日起則改為集滿6點加價購模式。

同步推出的還有韓國療癒角色「線條小狗」系列16款周邊商品，包括絨毛痛包、證件套、拉桿收納包等旅遊配件，搶攻年底消費商機。

