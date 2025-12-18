《筋斗云創劇本創投平台》發佈會趙小僑想挑戰大尺度，劉亮佐不批
第8屆《筋斗云創劇本創投平台》發佈會劉亮佐的老婆趙小僑擔任頒獎人，劉亮佐認識交往目前的太太後事業、就一帆風順，劉亮佐在頒獎時坦言，現在戲劇低潮，也不知明年平台是否還能續做下去？但是這裡做了這麼多年，確實讓他非常有成就感。
由劉亮佐推動的「筋斗云創劇本創投平台」旨在尋找、發現和推出一批兩岸青年戲劇人才，打造一個為青年戲劇人的資源整合、發表投資對接功能的綜合性平臺。
劉亮佐及趙小僑一家人18日成了發佈會的焦點，劉亮佐分析老婆趙小僑適合喜劇，親切、有傻勁的人。」趙小僑想大尺度，劉亮佐不批，全家笑成一團。
趙小僑對重返演員躍躍欲試，直言挑戰大尺度也沒問題，劉亮佐聽了忍不住：「都沒有問過我欸！」趙小僑哭笑不得回說：「我已經是成年人了！」
3歲的典典寶寶一家四口，出席發佈會。典典寶寶在幼稚園小班也交了不少朋友。隨著小朋友年紀漸長，趙小僑能投入戲劇的時間更多，她不諱言一直想拍戲，不過劉亮佐認為拍戲辛苦，持續經營自媒體也是不錯的選擇。
劉亮佐也認真分析趙小僑的角色，她說以年紀來看，或許適合媽媽角色，「但她狀態又很好，也感覺可以演都會幹練的高層；以個性來說，適合演喜劇，親切、有傻勁的人。」
趙小僑6年沒有新的戲劇作品推出，她表示對演戲仍保有高度熱情，只是始終在等待合適的劇本與角色。趙小僑也可以演電影、當最老新人，劉亮佐與大兒子劉子銓立刻一搭一唱，拱她報名新人獎。
不過對於老婆演戲尺度，劉亮佐卻坦言心裡其實「有點介意」，劉子銓爆料爸爸都不看媽媽演吻戲，會直接轉台，趙小僑笑說出道以來所謂的「大尺度」，頂多只有穿比基尼。劉亮佐聽完愣了一下「比基尼在我們那個年代來說就已經是大尺度了」。劉子銓也在一旁緩頰，直言爸爸是真的很愛老婆，才會這麼在意。趙小僑說「一直都很想拍戲」，但劉亮佐說現在老婆自媒體做得很好，不希望老婆太累。
