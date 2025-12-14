筋骨耐操性不強 易運動傷害

運動傷害包括急性損傷、慢性勞損、創傷意外等，導致的軟組織損傷或骨、關節疾患，比如急性扭傷或挫傷所造成的痠痛。執業中醫師徐瑋憶表示，很多人容易發生運動傷害，主要跟內科雜病所述勞傷、風寒濕熱痺症有關，也就是說這些病症多數不是「意外性傷害」所造成，反而是自發性軟組織急慢性炎症。倘若本身筋骨耐操性不強，運動時就容易受傷。

當運動傷害發生時，患處產生出血與發炎反應所表現出來的症狀便是紅、腫、熱、痛與不同程度的活動度喪失。

徐瑋憶指出，疼痛本身除使患處無法活動外，它同時引起身體反射作用，進而抑制患處附近肌肉活動，以便避免更進一步組織受損，因此，運動傷害其實也算是另類保護作用。患處出血、腫脹除了讓人疼痛，更嚴重的是腫脹本身會使組織修復能力受損。

徐瑋憶醫師進一步指出，腫脹更造成患處組織內壓力上升，上升的壓力會造成更多疼痛與更進一步損害組織修護力。中醫治療運動傷害，若是腫脹能夠降到最低，則患處不再那麼紅、熱、痛，組織修護能力會在最短時間內生效且順利進行。肌肉萎縮反射也會降低，更有利傷後的復健工作。

值得一提的是，徐瑋憶強調，傷科門診中，常見患者因為剛剛扭傷，導致組織腫脹微血管擴張，結果造成皮膚滲透力變強，卻盲目使用草藥偏方以致過敏或感染，進而形成蜂窩性組織炎，甚至骨髓炎等嚴重併發症！

總之，單純急性扭傷只要按照急性期治療原則，必要時由醫師開立消瘀退腫中藥輔助治療，通常三、四天後便能改善。

倘若治療一周後，患者依然疼痛、腫脹，最好到醫院接受X光檢查，檢查是否為骨折、脫臼甚至其他原因，以便避免延誤治療時機。預防勝於治療，避免運動傷害，必須養成規律運動好習慣，每週至少三次，每次二十分鐘以上，運動之前必須充分熱身，也要瞭解從事運動的特性，事先預防可能發生傷害，才能防患運動傷害於未然。

建議患者運動時，請先熱身並配戴護具保護患處，比如護腕、護膝、護踝等。患處在不活動時不必穿戴護具，但仍需做好保暖的功夫，活動時應由輕而重，最好避免尚未熱身就從事激烈運動。