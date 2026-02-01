筍之後新環保杯迎新年

新北市綠竹產業推陳出新，將老廢綠竹製成綠竹纖維產品，並建立新北「筍之後」品牌將永續融入日常生活。



（圖：新北市農業局提供）

▲新北市綠竹產業推陳出新，將老廢綠竹製成綠竹纖維產品，並建立新北「筍之後」品牌將永續融入日常生活。



（圖：新北市農業局提供）

新北市農業局昨（一）日表示，隨著新的一年來臨，新北市的綠竹產業也在不斷創新，將老舊的綠竹轉化為綠竹纖維產品，並推出「筍之後」品牌，旨在將可持續性融入日常生活。訂購後可至農業局現場取貨。農業局誠摯邀請市民及企業團體共同響應可持續農業的理念，支持新北的在地農產品與循環經濟。

新北市是全國最大的綠竹筍產區，擁有廣大的竹林面積。為了保持新北綠竹筍的高品質，農友們在每年十二月至翌年二月的綠竹休眠期間，會進行老竹的疏伐和健康竹苗的更新。傳統上，老竹的處理方式多為堆置焚燒，這樣的做法可能會對環境造成污染。

廣告 廣告

為響應農業部的淨零碳「循環」主軸，除了輔導產區農會添購碎竹機，還鼓勵農友將老竹粉碎後用作土壤有機肥，進一步落實循環再利用的概念。剩餘的竹材經過破碎後，製成可在自然環境中逐步分解的「筍之後」環保生活用品。這些產品不含塑料，使用至壽命結束後也不會留下無法分解的污染物，既環保又安全。

農業局指出，循環與可持續性是農業發展的趨勢，新北市致力於推動「三生永續」政策，從生產、生活及生態三個方面推進可持續農業。「筍之後」品牌很好地體現了「三生永續」的理念，涵蓋了竹筍的生產、竹林生態的維護，以及綠竹產品融入日常生活的具體實踐。農業局誠邀市民及有意履行社會責任的企業團體，在新的一年裡共同支持農業的可持續循環。