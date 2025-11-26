答應客串反遭劇組「退貨」 汪東城直播中皺眉：當初怎不想好再來問？

汪東城近日在直播中透露，自己此前答已經應某劇組邀約客串演出，卻又突然遭到對方單方面以「角色年齡設定問題」為由拒絕。（圖／翻攝IG／jirorocker）

藝人汪東城早年以偶像團體「飛輪海」成員聲名大噪，過去10年來則將事業重心移往中國發展。年輕時曾經出演的《終極一班》等系列劇集，也讓他在中國有許多老粉絲。不過他近日在直播中透露，自己此前答已經應某劇組邀約客串演出，卻又突然遭到對方單方面以「角色年齡設定問題」為由拒絕，讓他無奈抱怨：「當初怎麼不想好才問？」

汪東城日前開直播與紛絲互動，自己談到近期遇到的一段工作插曲，表示自己原本想演戲，但也沒有刻意想爭取什麼角色，剛好有某個劇組主動發出邀約，邀請他前往參與大約3、5天的客串演出。他透露「那個角色蠻有趣的」，又能與他過去曾合作的演員對戲，因此思考後決定接演。

沒想到，當他正式回覆劇組時，對方卻突然告知，因為導演認為「該角色設定的年齡、外型跟主角有重疊」，因此決定把角色年齡上調10歲，並且以此為由拒絕了他，讓他不禁感嘆「只能說無緣演戲啊～」又忍不住抱怨：「不然就不要問嘛！問半天人家都答應了才反悔，當初為何不想好再問？」

