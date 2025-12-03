答案「台灣」 寫「中華民國」被扣分！高中試卷惹議

學生將答案「台灣」，寫成「中華民國」，起初閱卷老師將答案圈起來、打上問號，也沒有給分。（圖／TVBS）

高雄岡山高中一場期中考試引發爭議，當一名學生在答題時將「台灣」寫成「中華民國」而被扣分，此事在網路上引起熱烈討論。這位高二學生認為題目問及「國家」，因此寫「中華民國」作為答案是合理的。起初閱卷老師在試卷上圈出並打上問號，沒有給予分數。事件後校方最終召開會議討論，決定將原本被扣的2分還給學生，肯定了這種「等值回答」的有效性。

這起試卷爭議事件發生在高雄岡山高中的現代社會與經濟期中考試中。考題第55題詢問「哪國被低估最明顯」，並附有一個表格，標準答案為「台灣」。然而，黃同學在答題時寫下「中華民國」，起初被認為不符合標準答案而未得分。黃同學對此表示無奈，他認為題目旁邊明確寫著「國家」，而中華民國確實是台灣的正式國家名稱，兩者概念相同，不應被扣分。

黃同學認為，題目問「國家」，因此即便表格提供「台灣」，填寫「中華民國」也不該被扣分。（圖／TVBS）

黃同學進一步解釋，涉及國家經濟的題目本身就無法脫離政治現實和認同框架，他堅持自己的立場是合理的。這份試卷被黃同學分享到網路上後，引發了廣泛討論。有網友認為考試就該按照標準答案作答，也有人支持學生的觀點，認為老師不該扣分。

對於這一爭議，岡山高中秘書陳嬿鉛解釋，老師在試卷上打問號是因為學生對題目的理解是正確的，只是填寫的答案與表格提供的資訊不一致。她表示，當下沒有立即給分是因為需要尊重出題老師提供的標準答案。而其他同學也表達了自己的看法，認為可以給分，因為中華民國等同於台灣。

期中考試卷惹議，岡山高中教師也立刻開會討論，將分數歸還學生。（圖／TVBS）

經過教師會議討論後，校方最終決定將這2分還給學生，肯定了「中華民國」作為一種等值回答的有效性。然而，這份試卷已在網路上引發廣泛討論，成為一個引人深思的教育議題。

