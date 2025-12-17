答辯京華城案竟提骨灰要撒台灣海峽 沈慶京：希望有天成中國內海

威京集團主席沈慶京。 圖：周煊惠 / 攝

北院今（17日）審理京華城、政治獻金等案，上午由前台北市長柯文哲律師團答辯後，下午為威京集團主席沈慶京答辯，他一打開話匣子就滔滔不絕，一連講了70分鐘，遭審判長打斷，被問還要講多久，沈說「還要一個半小時」，但被提醒論述應盡量是與本案有關的內容。沈慶京痛斥檢察官林俊言就是要他咬柯，哽咽委屈罵「我為什麼要讓你這樣污辱？」還講到自己死後想把骨灰放在4處，其中一處是台灣海峽，因為希望有天那裡會成為中國內海。

沈慶京答辯一一細數委屈，強調自己沒理由圖利，自己是受到北市府39年來的行政霸凌、沒收，他對京華城案的陳情、行政訴訟是為了捍衛被剝奪的權益。

沈慶京指出，當初購買土地時，捐地2400坪，換取容積率明確比照商三特的560%，並哽咽說，法庭也知道他一直都在說120,284平方公尺允建樓地板面積，恐怕到他死前，他都還是認為這是他的合法權益。

沈慶京表示，北市府從392%恢復560%容積時，刪除120,284平方公尺允建樓地板面積，他在訴訟中，同步向市府陳情，法官要他們與市府談和解，但反而要付高額代價，「一條牛被剝好幾層皮？」

沈慶京也痛批，台北市前副市長林欽榮多次詐騙柯文哲，甚至想透過台大教授蔡茂寅向他索賄，他曾向林俊言說，應該要查辦林欽榮，也應搜索林欽榮的家，林俊言卻不循正軌，反要林欽榮作證。

沈慶京說，北市前都發局長林洲民下台後，他曾請林洲民吃飯，詢問120,284平方公尺允建樓地板面積是否只能用一次？林洲民告訴他是「副市長交代、不能不做」。

沈慶京指出，柯文哲律師今天告發應辦林欽榮作偽證，他也認為應該好好調查他。20%容獎是京華城的昂貴代價，去背檢方說是「變形」的圖利，柯文哲第二任的新都委會承認京華城受了委屈，才有專案小組，並強調他不認識與北市都委會前執秘邵琇珮與北市都發局前局長黃景茂，若真的要行賄，要勤走動、做公關吧？

沈慶京抱怨，檢方說20%容積率等同市價100多億的利益，但明明建築、土地、管理都是成本，還說他跟柯文哲見面開啟京華城案圖利，他就只是發牢騷而已，與柯也是君子之交。

沈慶京痛批，林俊言在偵訊時，對於他提及自己這輩子努力若要說有點成就感，曾贊助老兵回大陸等，卻被林回「都是你們中國人的想法」，反正林俊言就是要他「咬」柯文哲，講到激動處，沈還哽咽。

沈慶京直言，「我為什麼要讓你（林俊言）這樣侮辱？」他稱，自己說死了以後，要把骨灰一部分撒在三芝的父母那裡、一部分放老家江蘇揚州的恩人那裡、一部分放在台灣海峽，希望有一天，台灣海峽會成為中國內海，並稱也可撒在太平島，要讓台灣人享受到亞洲的崛起等。

