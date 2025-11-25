答辯台灣有事 高市政府不撤回

日本政府25日在內閣會議上敲定答辯書，針對首相高市在國會答詢時稱「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」一事，表示「這並未改變政府的一貫見解」，也「未考慮需要調整或重新探討」。

公明黨黨魁齊藤鐵夫在質詢書中提問，政府是否維持既有可行使集體自衛權的「存亡危機事態」認定標準。日本政府就齊藤的書面質詢公布答辯書。

答辯書強調，存亡危機事態的認定，應依據「個別具體狀況，綜合政府掌握的全部資訊，客觀且合理地做出判斷」，強調高市的答詢也是基於同樣精神，並表示「政府見解完全維持不變，未考慮需要調整或重新探討」。

廣告 廣告

日本政府的答辯書還指出，「台灣海峽的和平與穩定，不僅對日本的安全保障，對於國際社會整體的穩定而言也十分重要」，重申希望透過對話以和平方式解決的一貫立場。

此外，日本駐聯合國大使山崎和之24日致函聯合國祕書長古特雷斯，反駁大陸駐聯合國大使傅聰要求高市撤回台灣有事答詢的主張，稱「中國的主張不符合事實，缺乏依據。」

日方反駁書強調，日本對於可行使「集體自衛權」的情況有明確且嚴格的定義，並指出「中國稱『日本會在尚未發生武力攻擊時就行使自衛權』，這種說法是錯誤的。」

信函中也說，台灣議題應「透過對話以和平方式解決」，並批評陸方對日本施壓的威嚇性措施，「應受到國際社會反對」。日本已要求該函作為聯合國大會正式文件，向全體會員國發放。

另外，大陸駐日本大使館21日在X上發文提到聯合國憲章的「敵國條款」，認為有權對日本等二戰戰敗國實施軍事行動。對此，日本外相茂木敏充25日說，該聲明與事實不符，並表示將展開戰略性國際溝通，以確保國際社會理解日方的立場。

先前，日本外務省已反駁「敵國條款」已是空文。日本官房長官木原稔25日表示，「我們透過雙方共同努力減少分歧和關切事項、增進對中國了解與合作的政策不變。我們將繼續密切關注局勢，並採取適當行動。」