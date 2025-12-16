策劃除夕夜恐攻洛杉磯! 「龜島解放陣線」4成員被捕

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國司法部長邦迪(Pam Bondi)15日宣布，美國聯邦調查局(FBI)破獲了1個反政府極端組織策劃的「大規模恐怖襲擊陰謀」，這個名為「龜島解放陣線」(TILF)的4名成員計劃在新年除夕夜，在包括洛杉磯在內的加州至少5個地點發動連環炸彈襲擊。

綜合《美國廣播公司》(ABC)、《英國廣播公司》(BBC)報導，邦迪表示，TILF是1個「極左派、親巴勒斯坦、反政府和反資本主義的團體」，該團體除了策劃在新年除夕夜對2家美國物流公司所在地放置爆炸裝置，還計畫以美國移民及海關執法局(ICE)的特工和車輛為目標。

FBI洛杉磯分局助理局長戴維斯(Akil Davis)和加州中區助理聯邦檢察官埃薩利(Bill Essayli)在15日早上召開的記者會上表示，現年30歲的卡羅爾(Audrey Illeene Carroll)、32歲的佩吉(Zachary Aaron Page)、24歲的加菲爾德(Dante Gaffield)和41歲的賴蒂娜(音譯，Tina Lai)等4名嫌犯，都是洛杉磯本地人，他們在12日於洛杉磯東部的莫哈維沙漠(Mojave Desert)測試簡易爆炸裝置時被捕，並於15日下午在洛杉磯市中心的美國地區法院首次出庭。4人皆被控共謀及持有未註冊的毀滅性裝置罪，一旦2項罪名指控成立，每名被告面臨最高15年的聯邦刑期。

根據15日公布的起訴書，華裔的賴蒂娜積極參與了共謀炸彈攻擊案。8日，賴蒂娜使用Kickwhere的別名，在Signal群聊中給同夥發簡訊，確認將與同夥一起前往莫哈維沙漠，進行炸彈襲擊陰謀演練。

執法人員在賴蒂娜的住處搜查到製作炸藥的材料，包括金屬鋸和PVC管段，以及一些手寫筆記，這些筆記反映了與TILF一致的意識形態。

TILF在其社群媒體帳號公開發布鼓吹對美國官員使用暴力的內容。起訴書中提到，在2025年11月28日發布的1條帖文中，TILF寫道：「革命是唯一出路」；此外，被告之間也頻繁使用Comrade(同志)一詞互相稱呼。

起訴書中還提到，佩吉和卡羅爾討論了在新年除夕夜炸彈攻擊後的未來襲擊計劃，包括從2026年1月或2月開始，用管狀炸彈襲擊ICE的特工和執法車輛。

邦迪在X上發文表示，司法部與FBI合作，阻止了這起恐怖襲擊陰謀，「我們將繼續追捕這些恐怖組織(成員)，並將他們繩之以法」。

埃薩利則說，聯邦和地方的執法機構合作，成功阻止了一起即將發生的國內恐怖襲擊，保護了南加州的民眾。他說：「那些極端左翼反政府組織、企圖摧毀美國生活方式的人，他們永遠不會得逞，還將面對法律的嚴懲。」

