策動東京地鐵毒氣事件！麻原彰晃「遺骨與頭髮」被扣 法院判還家屬

2018年遭執行死刑的奧姆真理教前代表松本智津夫（教主名麻原彰晃），其次女向日本政府提起訴訟，要求返還父親的遺骨與遺髮，東京高等法院今作出二審判決，維持一審結果，命令政府應將遺骨與遺髮交付次女。

奧姆真理教教主麻原彰晃。（圖／翻攝NNN）

綜合日媒報導，麻原彰晃於2018年7月伏法，遺體隨後火化，日本政府以「若遺骨與遺髮落入奧姆真理教後繼團體之手，恐危及公共安全」為由，持續保管相關遺留物，並對一審判決提起上訴。

一審判決指出，日本政府主張的危險性「缺乏具體證據，僅止於抽象可能性」，認定次女係基於哀悼父親之意，請求返還遺骨與遺髮，應予准許。對此，日本政府在二審主張，次女長期未明確承諾不將遺骨交付後繼團體，仍存在流入相關組織的高度風險，但次女方駁斥，「與任何後繼團體毫無關聯，若獲返還，將嚴加保管，只希望能安靜悼念與祭弔父親。」

廣告 廣告

此外，針對遺骨與遺髮的所有權問題，日本最高法院已於2021年7月作出終局裁定，確認次女擁有相關所有權。基於該裁定，次女於2022年10月正式提起返還訴訟。

延伸閱讀

AMD怎麼了？雪崩暴跌17% 台股「武裝庫」也挫了

台積電在熊本生產3奈米晶片！魏哲家：為日本AI產業奠定基礎

台股開盤重挫逾400點！記憶體股跳水 台積電低開1765元