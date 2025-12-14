策動諸侯上街 考驗主席號召力

外傳賴總統與行政院長卓榮泰將以「不副署，不執行」來反制立院三讀《財劃法》修法，且可能進一步用在停砍年金修法上。這將是關鍵的憲法時刻，在野黨應該號召人民上街護憲，尤其藍白兩黨主席都是學運出身，這次攸關地方財政的修法，能否策動地方諸侯動員，考驗主席領導力。

執政黨企圖扭曲憲法透過以「不副署」方式來無效立院修法，將創憲政惡例，讓行政權獨大，破壞五權憲法制衡體系，讓中華民國步入人治社會，法治蕩然無存。在憲法法庭停擺、不願掉入倒閣陷阱的困境中，唯有訴諸民意上街抗爭，國民黨向來以憲法守護者自居，是時候該站出來維護憲法。

且執政黨針對的，是攸關地方財政的《財劃法》，地方諸侯不該再作壁上觀；且接下來可能也被「不副署」封殺的停砍年金修法，也是藍營基本盤的軍公教權益受損，於公於私，藍營都不能對執政黨流氓行徑，兩手一攤就算了。

尤其現在國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌都是學運出身，最適合兩人的舞台無非就是街頭抗爭，這也是考驗兩黨主席動員號召力的時刻，同時也是為接下來選戰布局暖身的契機。

然而，鄭黃兩人都出身綠營，有抗爭的政治血液，但國民黨的DNA卻非如此，許多藍營地方諸侯長期潔身自愛、自掃門前雪的心態，能否調動這些諸侯，考驗兩黨主席能力。

民進黨幾乎已打算扭曲憲法、為所欲為，主要還是針對地方財政問題而來，這批諸侯恐怕不能再置身事外，若不能透過各種方式喚醒民意關注憲政危機，在野黨在台灣的影響力將岌岌可危。