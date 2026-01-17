策反！美CIA再發中文影片招募陸「線人」 曝安全聯繫9步驟

美國中央情報局（CIA）持續加強對大陸的情報招募工作，繼去年5月推出兩部中文宣傳短片後，日前再度發布一支2分6秒的簡體字中文教學影片，詳細說明如何安全與該機構取得聯繫的完整步驟。

美CIA再發中文影片招募大陸「線人」。（圖／翻攝X「CIA」）

據《美國之音中文網》報導，這支最新影片15日在社交平台X上發布，CIA明確表示：「中情局想知道中國的真相，我們正在尋找知道並能告知真相的人。」影片內容包含九項安全聯繫指南，涵蓋使用現金或禮品卡購買聯絡設備以避免身份曝露、選擇提供Wi-Fi的公共場所進行匿名通訊、下載美國或西方廠商開發的網路瀏覽器及VPN軟體，以及建立新電子郵件帳戶並透過暗網建立聯繫等詳細操作方式。

此次並非CIA首度針對大陸民眾製作中文內容。該機構於2025年5月1日曾發布兩部中文影片，分別為《選擇合作的原因：成為命運的主宰者》（Why I Contacted the CIA: To Take Control of My Fate）及《選擇合作的原因：創造美好遠景》（Why I Contacted the CIA: For a Better Life）。兩部短片均描述大陸官員因對中共政權日益失望，為自己及家人尋找出路而最終選擇與CIA合作的情境。

針對CIA的持續招募行動，當時該機構官員曾向《路透社》表示：「如果這些影片沒效果，我們就不會繼續製作。」現任局長雷克里夫（John Ratcliffe）也公開強調：「CIA核心任務之一，就是招募能協助我們竊取機密的情報資產。」

大陸國家安全部微信公眾號則於同月25日發文強烈譴責CIA的招募行為，表示中情局明目張膽招募中方人員從事間諜活動，將美情治機關荒唐可笑的策反邏輯和歇斯底里的情緒暴露無遺。該部門指出，中情局為配合美政府全面對大陸的遏制戰略，持續展開對中情報竊密和滲透破壞活動，並以廣告教唆其他國家的公民叛變投敵、賣國求榮，這種「小兒科」把戲不僅是對國際社會良知的公然挑釁，更是拙劣可笑的滑稽舉措。

