策展「2025臺南國際⼈權藝術節」 李之吟：讓藝術與⼈權成對出現

第七屆「2025臺南國際⼈權藝術節」由國家⼈權博物館與成功⼤學共同主辦，⾄今已邁入第七屆，今（15）日在成大藝坊舉行開幕式。今年適逢成功⼤學94週年校慶，承辦單位成大藝術中心以「好事成雙」的喜悅提出「藝術是人權（Art is Human Rights）」為主題，讓「藝術」與「人權」成對出現。

本屆臺南國際人權藝術節以「藝術是人權」為題，強調「時間意識」為藝術及人權的共通點，且兩者都從「看見」開始。展期自2025年11月11日至2026年1月10日。成大藝術中心藝術長馬敏元致詞表示，希望透過活動讓「人權」跳脫出學術文本，藉由多樣形式推動，透過藝術隱喻人權。

廣告 廣告

「人權不是發明，是發現」策展人博士後研究員李之吟表示，當我們意識到她不該被這樣對待、我應該被尊重、他們可以這樣表達，這個意識本身有它的前後關係，它是有原委的，它建立在「未來、現在、過去」的時間軸上。

李之吟指出，當我們把藝術拿來隱喻人權時，我們因看見了什麼而道出「藝術」是「人權」呢？2025臺南國際人權藝術節主題展《藝術是人權》，邀請到倪瑞宏、王德瑜、邱子晏三位藝術家來展出，他們的作品把未來、現在、過去整個時間意識具備了的動態結構....搬到我們眼前。

人權意識和創造意識都是「時間意識」的反射。不是說沒有創造，就沒有人權，或是沒有人權，就沒有創造；而是說，這兩者本來就是同一個意識的反射。「PIN代表的不僅是一個時間結構，也引入個人識別碼的意思」。

倪瑞宏的作品《閃亮抽籤機》不描述未來，⽽是以「預⾔」進場。頂著「仙女藝術家」帶有戲謔的⼈設，歷經⽣活的各種沖刷，逐漸重塑成另外⼀種樣態，倪瑞宏指出，歷經懷孕⽣⼦的衝擊，⼀直以來作為⼀個努⼒型仙女的⾃⼰，完全魂⾶魄散，所有偉⼤創作願景都被持續中斷的睡眠給抹去，因此，想藉由這次機會，把那些過去已完成、或未完成的仙女們找回來團聚。

王德瑜的作品《No 33.22》不解讀現實，⽽是帶我們「直觀」現實。如果⼈可以變成海裡的⿂，或許很多無辜受苦的靈魂可以永遠逃離冤屈⽽肅殺的1950年代，乘著清澈溫暖的洋流⾃由⽽愉悅的潛⾏。為了在回憶中紀念曾在綠島新⽣訓導處受苦難⽽後重⽣的蔡焜霖先⽣，《No 33.22》跟隨閃動深藍波濤的⿊潮抵達濟州島，希望藉此撫慰兩座島嶼相似時空下被冷戰歷史犧牲的無辜靈魂。

邱⼦晏的作品《曼德拉記憶》不重述歷史，⽽是讓事件成為「敘事」。以「填補空⽩」的⼿法回應個⼈對於戒嚴歷史的理解與記憶。脫離了戒嚴枷鎖與審查制度的台灣新電影，有意識地還原過去的歷史場景，並以寫實的⼿法回訪並詮釋過去的歷史經驗。

⼈權社會是⼀個以「尊重」為本的社會，它發展出來的藝術創作是有時間意識的。當我們意識到「她也是⼈，怎麼可以這樣對她」、「我應該被尊重」、「他們可以這樣表達」這個意識本⾝有它的前後關係，它是有原委的，它建立在「未來、現在、過去」的時間軸上。

德國哲學家埃德蒙德·胡賽爾（Edmund Husserl） 說，「時間不是⼀個外在的容器，⽽是意識本⾝的結構」。我們之所以能夠經驗「變化」、「連續性」、「過去、現在與未來」，是因為意識本⾝具備了⼀種動態結構。先出現的不是制度、條⽂，⽽是意識的察覺。「沒有時間意識，就沒有時間經驗，沒有時間經驗，我們如何談⼈權」。

延伸閱讀

幸福再+1！「幸福嘉義館」在中台灣農業行銷展售會亮相 集結嘉義在地農業好味與好禮

航海王25週年特展登台！日本原裝首度海外展出 限量3000組「公仔套票」搶購開跑