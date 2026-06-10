策略師3理由喊「美股反彈死貓跳」？ 網嘆：怎麼不早說

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美股上週歷經重挫後，本週一短暫反彈，令不少投資人對行情回升抱持希望。不過，技術分析師提醒，這波反彈更可能是經典的「死貓反彈」，美股後市並未脫離險境，仍有下探風險。消息曝光後引發股民熱烈討論，「神預測」、「怎麼不早說」。

知名研究機構Fundstrat技術策略主管Mark Newton表示，美股本週一的反彈力道明顯偏弱，不僅標普500指數和那斯達克100指數相關ETF盤中一度上漲約1%，最終收盤價格卻低於開盤價。他說，目前市場成交量不足、上漲家數有限，且其週期模型亦轉為負向，預估美股未來幾個月恐將持續震盪走弱，甚至弱勢格局可能延續至10月。

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此外，花旗銀行技術分析團隊表示，技術面也有類似跡象，標普500、那斯達克100與費城半導體指數近期均出現「看跌包覆周線」型態，根據過往經驗，這些型態預示未來兩周行情走弱的機率偏高。

對於美股走弱的憂慮情緒也影響到台股走勢，台股今（10）日開低走低來到43255點，下跌1478點，跌幅3.31%，權值股也同步下挫，台積電跌50元來到2255元，聯發科來到4155元，跌幅逾7%，鴻海也下跌逾5%。

分析師的看法也在投資人間引發熱議，有網友在PTT股版表示，「神預測」、「大師果然厲害」、「全對，死貓跳」、「這兩天還敢買是真的膽子大」、「金融類股拉升也不敢進場」。

但也有網友持不同意見，「現在說是事後諸葛？」，「怎麼不早說」、「跌了才說話」、「跌了財在放馬後炮」、「明天穩了，又可以套一批韭菜」。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

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