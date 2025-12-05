策略遊戲《全軍破敵》系列將回歸起源！官方確認睽違19年《全軍破敵：中世紀3》「正在做了」！

由 Creative Assembly 打造的策略遊戲《全軍破敵》系列一直以來都會讓玩家們將扮演領主或君主，平常在大地圖上對自己的城市進行建設、訓練軍隊，然後當與敵人的軍隊相遇時，就會進入戰鬥階段，雙方兵力將在地圖中列陣，靠著自己的兵種搭配努力擊敗敵人，拿下戰鬥勝利。並且一直以來，不論是現實世界中的中世紀、拿破崙時代等史實，還是科幻題材的《全軍破敵：戰鎚》等，開發團隊也會將各種題材都放入遊戲中而讓人沒想到的是，暌違 19 年後的《全軍破敵：中世紀3》正在開發中！

(Credit:Creative Assembly)

距離上一款以中世紀為舞台的《全軍破敵》遊戲已經要追溯到 2006 年時的《全軍破敵：中世紀2》了，當時由於遊戲宏大的戰鬥場面與戰爭描繪給了玩家們扭轉歷史戰爭的機會，也讓 Creative Assembly 在遊戲推出後廣獲好評。而讓人感到意外的是，昨（4）天的官方 25 周年直播中竟然驚喜確認，在前一代推出 19 年後他們將繼續開發相同主題的《全軍破敵：中世紀3》。

遊戲總監 Pawel Wojs 表示，他們希望能讓《全軍破敵：中世紀3》打造成描繪中世紀世界的沙盒遊戲，並且引導玩家們思考「What If...」，透過遊戲給與玩家們改變歷史進程的能力，同時又能沉浸於描繪得很真實的歷史故事中。Creative Assembly 也進一步表示，目前《全軍破敵：中世紀3》僅處於早期開發階段，但這款作品的歷史考據將會十分嚴謹，並希望希望能透過結合史上最高的玩家主導權來讓《全軍破敵》系列重生。

而至於《全軍破敵》系列的新作，Creative Assembly 則在發表會末尾預告，稱接下來他們也準備將在 12 月 12 日年度遊戲大獎（TGA2025）上公布《全軍破敵》系列的下一款續作，並且將是《全軍破敵》 25 年來史上最具野心的企劃，將開創系列作的新時代起點。