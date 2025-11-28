策畫台灣陸上最大毒品案！竹聯「豆漿」潛逃中國多年 罹腦癌才返台投案

警方當時在泰山地區一處倉庫查獲台灣陸上最大毒品案。（圖／翻攝畫面）





竹聯幫和堂前任堂主「豆漿」林秉豐，2021年間策畫台灣陸上最大毒品案，企圖走私447公斤，價值超過50億元的1172塊雙獅地球牌海洛因磚，卻被新北市警方查獲，林秉豐見事跡敗露，趁隙逃亡中國，近年來屢次向新北市刑大透露想要投案的念頭，卻始終無疾而終，直到今年發現罹患腦癌，才在7月間聯繫台北市警方表示願意投案，一返台就被警方逮捕，並經新北市刑大移送新北地檢署，後續由於他罹患腦癌，目前保外就醫中。

據悉，綽號「豆漿」的林秉豐，過去是竹聯幫和堂前任幫主，2009年間曾恐嚇藝人江蕙、楊烈等人，2015年9月間，只因不滿影城大亨擋人財路，便教唆小弟痛毆對方，將他打得險些失明；2016年間新北蘆洲角頭「空保」劉保生遭槍殺，江湖也盛傳與其的竹聯幫和堂有關。

林秉豐2021年間，與泰國泰北地區毒梟「龍哥」合謀，將海洛因磚藏進木材中報關進口，再教唆旗下多名小弟，將木頭運到新北市泰山一處倉庫存放，規劃運毒拆毒。

新北市林口警分局、新北市刑大當時接獲線報，循線前往查緝，一舉破獲這個「台灣陸上最大毒品案」共計查獲447公斤、1172塊雙獅地球牌海洛因磚，黑市價值估計約50億元，另外逮捕7名販毒集團成員，至於林秉豐則是趁隙逃往中國，後續遭發布通緝。

林秉豐近年來數度透過友人，向新北市刑大透露投案意願，但始終不了了之，直到在中國藏匿4年多時間，發現自己罹患腦癌，病況嚴重，因此再度透過友人聯繫上刑事局、大安分局，表示願返台投案，後續於今年7月間返台遭警方逮捕，後續交由新北市刑大移送新北地檢署，並裁定收押，但由於他罹患腦癌，目前已獲保外就醫。

「豆漿」林秉豐當時策畫台灣陸上最大毒品案。（圖／翻攝畫面）

