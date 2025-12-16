策畫「洛杉磯跨年恐攻」被攔 FBI逮4嫌華裔涉案

美國司法部和FBI破獲一起跨年企圖恐攻案，四名嫌犯計畫跨年夜在洛杉磯各處放置炸彈，還好被及時查獲阻止，嫌犯當中還包括一名華裔。

美國FBI和司法部聯合宣布，逮捕4名涉嫌在跨年夜發動恐攻的嫌犯。（示意圖，與本事件無關／shutterstock達志影像）

美國司法部和聯邦調查局（FBI）成功破獲一起計畫於跨年夜在洛杉磯發動的恐怖攻擊，逮捕了四名嫌犯，其中包括一名華裔。這些嫌犯被指控密謀在南加州五家企業放置結構複雜的管狀炸彈，計畫同時引爆。他們屬於親巴勒斯坦極左翼組織「龜島解放陣線」的分支，不僅在沙漠進行試爆，還詳細記錄了炸彈製作步驟及明確的襲擊目標，其中包括移民及海關執法局（ICE）探員及其車輛。

美國聯邦調查局助理局長Akil Davis表示，這些嫌犯原本計畫在今年跨年夜同時引爆結構複雜的管狀炸彈。執法人員在洛杉磯以東的盧塞恩瓦利市將這四名嫌犯逮捕。調查發現，他們已經在沙漠地區進行過炸彈試爆，並計畫在南加州的五家企業放置這些炸彈發動襲擊。

美國首席助理聯邦檢察官Bill Essayli指出，嫌犯的計畫中還包括以土製炸彈鎖定移民及海關執法局探員及其車輛。其中一名嫌犯表示，這些計畫能夠炸死其中一些人，並嚇阻其他人。當局調查顯示，這些嫌犯是親巴勒斯坦極左翼組織「龜島解放陣線」的分支成員。他們的爆炸計畫非常縝密，除了詳細記錄炸彈製作步驟，還明確列出多個襲擊目標。

幸好執法機關及時發現並攔截了這起恐怖攻擊陰謀。如果這些炸彈真的在跨年夜引爆，後果將會非常嚴重，可能造成大量人員傷亡和社會恐慌。這次成功的反恐行動展現了美國執法機構的警覺性和專業能力，有效保障了民眾的安全。

