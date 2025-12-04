筠熹二度飛北海道！從排球開球嘉賓變身「新型態日本觀光大使」

記者林昱孜／台北報導

樂天女孩筠熹前往北海道（圖／樂天桃猿提供）

中華職棒進入休賽季，樂天女孩們依舊忙個不停。「特級副隊長」筠熹近日飛到北海道，在零下冷風裡裹著厚厚外套投入最新工作行程。她這次化身北海道觀光大使，體驗「最新型態的日本旅遊」，一路上除了雪景美得像明信片，更驚喜直擊各種野生動物，筠熹興奮地說：「車開到一半遇到野生的狐狸，真的超級可愛。」

樂天女孩筠熹前往北海道，擔任日本觀光大使（圖／樂天桃猿提供）

這次的日本出差是筠熹第二次踏上北海道，她笑說，10月第一次來時，就已經留下超難忘的回憶。近期正逢台灣「排球元年」熱潮，她也破天荒被邀請到日本職業排球賽擔任開球嘉賓，成為啦啦隊、藝人界第一位登上日本排球場開球的台灣代表。回想那天，她還是忍不住害羞笑說：「真的超開心也超緊張，開球很成功，希望還有機會再去玩！」

廣告 廣告

樂天女孩筠熹前往北海道，和野生動物合影（圖／樂天桃猿提供）

有趣的是，十月出差的那幾天，剛好台灣大賽正在火熱進行中，筠熹請日本選手「一起幫樂天加油」，並和所有選手拍下「雙手比1」的象徵性合照。她返台後，更是馬不停蹄直衝桃園市府活動應援，筠熹興奮分享：「結果，樂天桃猿真的拿下總冠軍啦！」

筠熹十月擔任日本職業排球開球嘉賓（圖／樂天桃猿提供）

這次日本北海道的差旅，與過往以美食或舞蹈交流為主的任務完全不同。筠熹表示，這次重點是推廣「找當地導遊帶路的新形態旅遊」，有些用肉眼或手機根本看不清楚的自然生態，都能透過導遊的專業器材如望遠鏡，再用手機就能把畫面捕捉得一清二楚，讓她大讚：「真的超適合全家大小一起來！長輩或年輕人一定都會喜歡。」

樂天女孩筠熹前往北海道（圖／樂天桃猿提供）

筠熹用日本導遊的望遠鏡看野生動物（圖／樂天桃猿提供）

而最近日本傳出熊害頻傳，也讓不少粉絲替她捏一把冷汗。對此，筠熹笑著安撫大家：「不用擔心啦！即使有熊出沒的地方，都會有很清楚的警語和告示。」她也再次叮嚀粉絲：「如果有警語一定要看，要乖乖遵守喔！」

樂天女孩筠熹前往北海道，看到野生狐狸（圖／樂天桃猿提供）

更多三立新聞網報導

檸魂割姬出現對手！筠熹燒聲熱唱〈跳樓機〉全場驚呆 檸檬：我跳樓了

樂天女孩筠熹生日願望曝光！開心與河智媛「tone很合」

樂天女孩美國行登MLB大螢幕！曲曲、琳妲、穎樂「搖擺燦笑」超驚喜

樂天女孩全新單曲日系高校風！河智媛制服look太犯規 親簽版１分鐘秒殺

