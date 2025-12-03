筠熹摔斷肋骨「手術恐會戳破肺」 最新身體現況經紀人全說了

娛樂中心／蔡佩伶報導

筠熹擁有亮麗的外型。（圖／翻攝自IG）

筠熹是中職樂天桃猿啦啦隊特級副隊長，近日她上節目透露加入啦啦隊有6年的時間，不過這幾年來有感覺比初期應援更容易感到疲累，筠熹表示可能跟多年前摔斷肋骨有關，提到因為肋骨頂在肺部，所以呼吸可能只剩60、70%。

筠熹表示前幾年肋骨斷掉後，其中一根就頂在肺部的位置，導致肺部在呼吸時無法好好擴張，筠熹舉例比如一般人呼吸是100%，「因為肋骨戳在那裡，就變成可能呼吸60%、70%而已」，至於為何沒有修復，筠熹解釋當初經過醫生診斷，提到「這可以放著讓它共存」。

筠熹透露摔斷肋骨後，呼吸相比一般人只剩60~70%。（圖／翻攝自YouTube）

醫生透露筠熹肺部被肋骨頂住，因此在開刀移開時恐怕會有「戳破肺部」的風險，後續才決議採取自然修復，不過多年前舊傷影響至今，筠熹透露應援時常會感受到喘不過氣，沒想到貼心的粉絲竟送了她氧氣瓶，有次使用過後，「我才真的有吸到氧氣的感覺」。

而據《NOWNEWS今日新聞》報導，經紀人透露筠熹身體現況，表示為了不讓大家覺得她有特殊待遇，因此班表都是按照球團規定，但強調如果真的有不舒服情況，筠熹也會做適當休息。

筠熹表示最終選擇不動刀，因為怕移開時會戳破肺。（圖／翻攝自YouTube）

