筠熹自曝「肋骨斷裂頂到肺」！呼吸量大減體力大不如前

樂天女孩特級副隊長筠熹。（圖／翻攝自筠熹 IG）

中職樂天桃猿啦啦隊「特級副隊長」筠熹近日在節目上透露，自己加入啦啦隊已滿6年，以啦啦隊年紀來說已經不算年輕。一開始跳應援舞時還不會覺得累，但近年明顯感覺身體越來越吃不消。她也自曝幾年前曾因意外導致肋骨斷裂，其中一根位置剛好頂到肺部，讓她呼吸量只剩下一般人的60%到70%。

筠熹近日上節目《姊妹亮起來》被問到以前游刃有餘、現在卻連滾帶爬的原因，她坦言與多年前那場意外有關。當時摔傷造成肋骨移位，壓迫到肺部，使她的呼吸能力大幅下降，也讓體力負擔越來越明顯。

外界好奇為何不直接動手術處理，她解釋，醫生當時認為肋骨位置雖不理想，但手術風險更高，「醫生說可以跟它共存，不一定要開刀。」由於肋骨緊貼肺臟，一旦手術移位有可能「戳破肺部」，因此只能採保守治療。但也因此造成後遺症，讓她每次深吸氣時肺部無法完全擴張，更容易喘、容易累。

筠熹坦言，長時間應援、跳舞或需要大力喊聲時，都會有吸不到氣、胸口發悶的情況。貼心粉絲得知後，甚至送她小型氧氣瓶讓她在特別喘不過氣時使用。根據《NOWNEWS》報導，筠熹經紀人也透露她目前的身體狀況，強調雖然有舊傷，但她從未要求特殊待遇，班表仍按球團規定進行；若真的感到不適，也會以健康優先，適時休息。

