《筱君台灣plus》大耕老師接受廖筱君專訪預言中國拖過2027年後將不可能犯台

產業中心/綜合報導

2026年民間流傳的「赤馬紅羊年」即將到來，而上一次的「赤馬紅羊年」正是爆發文化大革命的時候，今年是否也會有劇烈的社會動盪呢？知名命理專家也是「國際紫微學會」的創辦人大耕老師，在接受《筱君台灣plus》主持人廖筱君的專訪時提到，2026年是一個群魔亂舞的年代，但混亂未必不好，反倒你若是準備好的人，在大風大浪時反而會獲得豐收！2026年的台海局勢，他表示中國若拖過了2027年，會使出非典型戰爭，策反綠營大老倒戈挺中國！而在國際舞台上，台灣將有機會被視為獨立國家，加入國際組織！

面對2026年「赤馬紅羊年」混亂的局勢，大耕老師表示總統賴清德穩定地踩穩每一步是很好的，但是2026年賴總統還是會很辛苦，「一切很艱難！」至於2026年民進黨選舉的狀況則是會不太理想， 高雄市長選戰的部分要非常的努力！但是大耕老師表示：「台灣真的是一個很有福報與家底很厚的國家！」大耕老師預言2026年我們會看到更多曙光，在國際上，美國與日本和我們台灣之間的關係將會更好，大耕老師預測未來2-5年內，台灣有機會被視為獨立國家，加入國際組織，甚至建立實質邦交。

對於中國，大耕老師表示中國內部權力鬥爭嚴重，「習近平大概就是這一屆了，習近平的局勢沒有想像中的好！」大耕老師表示 ， 若拖過2027年，中國不可能動武，雖然不太可能發動傳統登陸戰，但會採取非典型戰爭，大耕老師說明，中國一定會動用台灣內部藏起來的力量，甚至會有本來支持台灣的檯面上民進黨政治人物，被對岸策反成功倒戈而表態支持中國！

至於民眾黨，大耕老師表示，柯文哲雖然有官司在身，但他態度是穩的，而且他極度聰明，近期收攏聲望與權力，未來可能還有戲唱！大耕老師也預言國民黨在2026年聲望會拉得很高，但國民黨內部將因聲望拉高而走向分裂。

大耕老師完整專訪內容：https://www.youtube.com/watch?v=q1MyFdeA-Lw

本文內容摘自《筱君台灣plus》，節目來賓所提內容，均屬其個人言論，相關言論與觀點僅代表來賓個人立場，不代表本新聞網之觀點或立場。政治評論具有高度主觀性，請讀者自行查證並理性判斷。