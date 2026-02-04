《筱君台灣plus》諜對諜救童漂亮寶貝高乃芸首曝驚險過程！ 2/5合體廖筱君發票換菜挺農民

生活中心/綜合報導

扭轉40票遺憾 效法姑姑進議會顧弱勢

上一次新北市議員選舉征戰土樹三鶯選區的漂亮寶貝高乃芸，僅差40票飲恨落選，這次她決定捲土重來！本身也是國小輔導老師的高乃芸，在面對不公不義的事情時，特別有Guts！高乃芸在接受《筱君台灣PLUS》主持人廖筱君專訪時透露，當年她成為小學教師時，為了保護一名學童，她勇敢去與家長周旋，以爭取時間等待社工來接走孩子，過程宛如諜對諜劇情！而高乃芸的正義感也受到七連霸新北市議員姑姑高敏慧的影響，她見證了姑姑為協助基層百姓處理家人身後事，進而在地方催生了樹林生命紀念館！而為了力挺照顧辛苦的農民們，2月5日星期四上午10點，高乃芸將與《筱君台灣PLUS》主持人廖筱君合體，在樹林服務處一起發放高麗菜給捐贈發票的民眾們！

「其實那時候非常緊張，好像諜對諜！」高乃芸對主持人廖筱君還原了那段緊急救出孩子的場景！那時候，高乃芸還是個剛到國小任職的菜鳥老師，「我可能就是初生之犢不畏虎」，當孩子來告訴她，自己遭到父親的不當對待後，儘管已是放學了，高乃芸還是決定要立即做通報，而不是等到隔天才處理，因為高乃芸一心想要在最快時間內把孩子從父親的魔掌救出！但尷尬的是，父親會比社工更早抵達學校，此時高乃芸靈機一動，決定把孩子先安置到另一間教室，並委託另一位老師稍後帶社工去接孩子，至於那位傷害孩子的父親就由高乃芸親自去對付！「我來幫你找學生！」當學童的父親抵達學校時，高乃芸佯裝不知情並表示會協助尋找孩子下落，但其實是在試圖拖延時間等待社工趕過來！「小朋友要上計程車，他們那時候擦身而過」就在這麼緊張的「調虎離山」策略奏效之下，高乃芸成功地讓社工偷偷地把孩子接走做緊急安置！但事情還沒結束，這位父親日後又到學校來找高乃芸算帳嗆她：「小朋友說我對她怎麼樣你就相信？你們憑什麼帶走我的小孩？」

「其實我很崇拜替弱勢發聲的姑姑」，樹林女兒高乃芸口中所說的，就是在新北市土樹三鶯七連霸的市議員姑姑高敏慧！有一回高乃芸看見一名婦人婦人來跟姑姑哭訴，原來婦人的丈夫辭世，他們卻籌不出買塔位的錢！高乃芸說這不會是一個個案而已，所以姑姑高敏慧在議員任內積極幫地方爭取到樹林生命紀念館，五萬個塔位可能幫到五萬個家庭！這件事讓高乃芸深刻認知到「原來一個人的力量可以這麼大」、「這跟我在學校服務一對一的家庭是不一樣的！」高乃芸指出了同樣是助人，但當老師與當市議員卻有極大的不同！她也深深地崇拜著那個站在弱勢民眾立場思考、為弱勢族群發聲爭取的姑姑，高乃芸不知不覺也在心底種下了前進市議會的種子！

雖然被外界以「政二代」的光環來衡量，但高乃芸說姑姑是最反對她從政的！而且背負「政二代」的壓力，高乃芸就覺得她要比別人更認真，也因此上一屆以40票之差成為落選頭時，她其實是很難過的！「老天爺好像在給我一個教訓：不是努力就會有收穫！」高乃芸略帶哽咽地談到落選時的心境！但高乃芸說還是希望再努力看看，不希望辜負了支持者，更期許「把自己心理輔導諮商的專業也帶進市議會、帶進市政的監督裡面！」所以這次高乃芸要捲土重來，努力爭取在民進黨新北市議員的初選勝出！

高乃芸也立馬把對農民的關心化作實際行動，2月5日星期四上午10點將與《筱君台灣PLUS》主持人廖筱君合體，在新北市樹林區長壽街20號高乃芸服務處舉行「樹林女兒與西螺女兒作伙挺農民」的活動，捐出發票就可以換得一顆高麗菜，高乃芸邀請大家來共襄盛舉顧農民！



完整專訪內容：

https://www.youtube.com/watch?v=vYzSoFbH0Fc

本文內容摘要自《筱君台灣plus》，節目來賓所提內容，均屬其個人言論，相關言論與觀點僅代表來賓個人立場，不代表本新聞網之觀點或立場。政治評論具有高度主觀性，請讀者自行查證並理性判斷