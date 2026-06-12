筷子夾火箭寫歷史！回顧SpaceX太空探索5大關鍵時刻
筷子夾火箭寫歷史！回顧SpaceX太空探索5大關鍵時刻
太空探索科技公司（SpaceX）創立至今超過20年，一路上經歷了無數次令人屏息的成功與慘烈的失敗。從早期差點破產的絕境，到如今成功以「筷子」機械臂回收巨型火箭，以下為您盤點改變人類太空探索史的五大關鍵里程碑。
第一，2008年「瀕臨破產的逆轉勝」。SpaceX在經歷連續三次發射失敗後，幾乎耗盡所有資金。創辦人馬斯克（Elon Musk）回憶，2008年9月的第四次發射是最後的賭注，所幸火箭成功進入軌道，拯救了瀕臨破產的公司。
第二，2012年「開啟商業太空時代」。SpaceX旗下的龍飛船（Dragon）於2012年成功與國際太空站（ISS）對接，成為首家達成此創舉的私營企業。2020年更成功載人升空，超越波音（Boeing）等傳統航太巨頭。
第三，2018年「特斯拉跑車飛向宇宙」。為了宣傳獵鷹重型（Falcon Heavy）火箭首飛，馬斯克將一台紅色特斯拉（Tesla）跑車送上太空，車上還載著假人駕駛「Starman」，畫面震驚全球。
第四，2020至2023年「德州基地的爆炸淬鍊」。馬斯克在德州打造「星際基地」（Starbase）開發巨型火箭「星艦」（Starship）。雖然早期測試經歷多次「計畫外的快速拆卸」（即爆炸），但馬斯克強調這都是學習的必經過程。
第五，2024年「神技般的筷子夾火箭」。2024年10月，SpaceX成功以發射台上的巨大機械臂「筷子」，在半空中夾住並回收了「超重型」（Super Heavy）助推器，寫下航太史新頁，也讓火箭完全重複使用的夢想更近一步。
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