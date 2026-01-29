筷子滑過有聲音！好市多推「1冷凍美食」遭瘋搶 眾人讚爆：試吃排超長

生活中心／王文承報導

一名網友在好市多購入一款C牌冷凍冰花大煎餃，只要用鍋子簡單煎煮約10分鐘，就能享用酥脆可口的冰花煎餃。（圖／記者賴俊佑攝影）

美式賣場好市多（Costco）商品種類豐富、份量十足，其中冷凍食品不論放在辦公室或在家中，只要微波或簡單加熱幾分鐘就能上桌，成為許多外食族的最愛。近日就有一名網友分享，他在好市多購入一款C牌冷凍冰花大煎餃，只要用鍋子簡單煎煮約10分鐘，就能享用酥脆可口的冰花煎餃，貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

筷子滑有聲音！好市多推1冷凍美食遭瘋搶



一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，逛賣場時發現這款C牌冷凍冰花大煎餃，一袋售價僅329元，加熱方式相當簡單方便，不用解凍、不用加油、也不用額外加水，只需放入鍋中煎煮，待鍋中水分自然蒸發即可上桌。他大讚煎餃外皮焦脆，筷子滑過還會發出迷人聲響，內餡調味也恰到好處。

廣告 廣告

根據好市多官網資訊，C牌冷凍冰花大煎餃內含豬肉、雞肉及高麗菜，烹調時無須解凍，也不需額外加水或加油，可直接油煎。建議以中小火烹調，蓋上鍋蓋悶煎約4分鐘，待水分蒸發後再煎約4至5分鐘，煎餃呈現金黃色即可食用。

貼文曝光後，引發網友熱議，「前幾天去內湖店看到很多人在排隊試吃，煮起來真的很方便」、「廚藝零分也能成功做出冰花煎餃」、「味道不錯又省時」、「連廚房小白都能上手，我兒子三年級一次可以吃一整盤」、「煎起來超漂亮」、「真的方便又好吃」。

更多三立新聞網報導

開盤／Fed按兵不動撐信心！台股大漲192點 3萬3近在咫尺

比輝達更有性價比？分析師激推「這3檔」股票必長抱：這家公司難以取代

砸退休金買獨棟豪宅！夫妻因「這1事」遭兒斷聯 晚年慘狀曝光：好後悔

外國人坐優先席！老翁烙英文逼問有懷孕嗎？開口討「醫療證明」眾人氣炸

