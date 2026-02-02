筷子用到「這程度」快丟！沸水殺不死超級毒素 譚敦慈只用「這款」

筷子幾乎是人人每天必用的餐具，竹筷、木筷、不鏽鋼筷等不同材質的筷子各有擁護者，無毒教母譚敦慈習慣用不鏽鋼筷。譚敦慈說，不用木筷、竹筷是因為用久了材質變得不平滑就容易發霉，而且長出黴菌的黃麴毒素連沸水都殺不死。

吃完飯馬上洗 泡水恐越泡越髒

木筷、竹筷用了一段時日後，顏色會變得較為暗沉，要辨識有沒有發霉，沒仔細看未必會發現。護理師譚敦慈建議，木筷或竹筷只要用到尖端變得不平滑、毛毛的或裂開，就該更換。

譚敦慈解釋，很多人吃飽飯後沒有馬上洗碗，把碗筷泡在水裡一陣子才要清洗，木頭和竹子都會吸水，這種情況吸到的水不乾淨，髒東西會跟著水被吸進竹筷或木筷的纖維中，洗筷子時如果整把搓一搓就沖洗，根本無法徹底洗乾淨，造成赭麴毒素或黃麴毒素孳生，時間久了就容易發霉。

無刻痕不鏽鋼筷 不卡髒又耐用

相較之下，譚敦慈認為用不鏽鋼筷就沒有這個問題，又耐用、不需更換，而且還特地挑沒有防滑刻痕的不銹鋼筷，比較不容易卡髒又好洗，平時隨身攜帶外出使用也比較衛生、環保，她推薦使用304或316食品級不鏽鋼筷。

有些人以為只要把竹筷或木筷放進沸水煮沸就可以消毒，不過對於發霉的筷子是沒有用的。譚敦慈表示，造成筷子發霉的通常是黃麴毒素或赭麴毒素，必須要300～400℃的高溫才能殺死，100℃的沸水根本殺不死，筷子仍會繼續發霉。

洗完擦乾放烘碗機烘乾

不過竹筷和木筷的手感還是很多人的最愛，譚敦慈說，她並不反對使用竹筷或木筷，但使用這些天然材質的筷子，建議飯後要立刻清洗、不要泡水，而且清洗時應該每支單獨刷過，尤其是有防滑刻痕的地方要特別加強清洗，洗乾淨後立刻用廚房紙巾擦乾，放進烘碗機烘乾。

譚敦慈還說，她碰到不少人雖然用了烘碗機烘乾碗筷，卻為烘碗機的集水盤發霉感到困擾，碰到這種情況建議每次烘完碗，集水盤要風乾，另一個解決方法是，不要碗剛洗完濕答答的就放進烘碗機，最好在碗剛洗好，還沒放進洗碗機前，先讓碗筷殘留的水瀝掉、滴得差不多了，再放入烘碗機，減少烘碗機內的水分。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／譚敦慈護理師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章