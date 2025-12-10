算到緬甸8.2強震！才預言習近平「這時間」出事 命理師二度示警了

生活中心／綜合報導

命理師曾於5月警告習近平，10月下旬至明年初左右會出事。（圖／翻攝自新華網）

日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強。對此，先前預言今年3月會發生「世紀災難」，緬甸3月28日就發生了芮氏規模8.2強震的易經預言家高輔進（舊名高煜霖）指出，依日本地震從易經演繹取卦得到「頤卦」，卦意「吞噬」，太極空間取卦得到「赤口」，卦意「麻繩自縛身」。並警告國際上「乙年生」或「肖蛇」的注意2件事。其中1項條件恰巧與中共領導人習近平相符，再加上5月時就曾警告他可能轉換跑道，引起關注。

廣告 廣告

高輔進依據卦象分析，國際強權恐有吃相難看的可能，除了錢財、黃金、虛擬貨幣外，還有先進的產業，被搶取豪奪的嘴臉，恐讓人義憤填膺南美洲注意國際局勢的影響，以致貨幣大幅貶值的可能，或有重大交通意外，嚴重恐會有軍事摩擦衝突，或國際地位下降，得不到應有的尊重。

高輔進表示，最直觀，最不想發生的事，你口袋裡的錢被「劫走」了！例如，股市的雲霄飛車刺激，虛擬貨幣的驚滔駭浪…等，投資市場的新海景第一排的變化抑或是，國際出現投資標的物的「新項目」，或流行的「新區塊」，以致金流開始「遷徙」到新的選項，只是，最終恐都是到「寡頭」的口袋裡。

高輔進提到，另外，寒帶國家注意冬天雪水的變臉，熱帶國家小心雨水的無情，還要注意土元素的危機事件，例如道路、橋梁的崩塌，或斷落、低陷、掏空…等情況。土、水元素危機特別注意，中東一帶、歐亞交接處，或印度，非洲埃及、利比亞，或是各區域的中央位置，發生機率略高其他區。

高輔進提醒，注意憂鬱、情緒控管問題，鬱症、躁症小心造成社會哀號事件，尤其西南方的國家或城市，有耐不住性子的急躁，衝動行事的遺憾。另一種可能，注意等不及的怒路症，致發生重大的交通事件，或不顧安危的「攔截」流程的致命事件。

高輔進表示，國際上「乙年生」或「肖蛇」的注意職務、官位的變動，稍有年紀的還要注意身體健康問題，建議多注意保養；還有中南半島、南亞、俄烏的軍事衝突，注意恐有擴大的跡象，北方國家有介入的可能。

高輔進還提到，新舊年交替之際，特殊病毒的傳染病，注意大流行，另外，家畜類的動物，或海鮮相關的水產食物，注意暴斃、汙染、染病的可能。以上，是透過古智慧分析，請再自行提升價值判斷，僅供參考！

值得注意的是，公開資料顯示，習近平出生於1953年6月，生肖正好屬蛇。今年5月，高輔進也公開提醒習近平注意，中國內部出現異聲，10月下旬至明年初左右，嚴重的恐「轉換跑道」，如果成真將進入新戰國時代，也就是內鬥。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

談宏都拉斯大選「台灣都贏」！宏台若復交 學者點名中國「1人」恐背鍋

好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐

心疼愛女揭性騷真相淪箭靶！那對夫妻至今沒收到道歉 Kim硬起來反擊了

青森7.5強震增至30傷！高市早苗「秒做1事」被讚：很難讓人不愛她

