「算力即運力」！新北捷運獲選《商業周刊》AI 創新百強

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北大眾捷運公司長期深耕軌道產業的數位轉型，秉持「算力即是運力」的核心戰略，將 AI 技術務實導入日常維修與決策體系，成效斐然。在《商業周刊》最新公佈的「AI 創新百強」（AI 100）評選中，新北捷運公司憑藉「轉轍器 AIoT 預知維護系統」的實證成果，從全台眾多科技與製造大廠中脫穎而出，榮獲「優質獎」殊榮。新北捷運公司總經理吳國濟表示，獲選《商業周刊》AI 創新百強，最大的意義在於證明新北捷運推動的數位轉型不是口號，而是已經落地生根的執行力。

新北捷運公司不僅是本次榜單中全台交通運輸業首家且唯一獲獎的品牌，更證明了軌道產業透過務實的技術落地，能將龐大的營運數據轉化為提升運輸效能的關鍵力量，成功樹立智慧交通領域中「解決真問題、創造真價值」的創新標竿。

新北捷運公司表示，軌道交通講求高度的準點率與安全性，其中「轉轍器」作為引導列車變換軌道的關鍵心臟，其穩定性至關重要。傳統維修模式多仰賴定期巡檢或故障後的緊急搶修，不僅耗費大量人力，更處於被動應對風險的劣勢。此次獲獎的「轉轍器 AIoT 預知維護系統」，正是貫徹「算力即是運力」策略的具體產物——不追求華而不實的科技展示，而是聚焦於解決第一線最痛的維修難題。

該系統透過在轉轍器內部建置高精度物聯網（AIoT）感測器，全天候 24 小時即時監測運作時的電流波形、機械震動幅度與變異量等關鍵數據。藉由 AI 模型進行深度學習與演算，系統能在轉轍器發生實質故障前，精準捕捉微小異常訊號並即時發出預警。這套機制讓維修作業產生質變，從傳統的「被動搶修」躍升為「主動防禦」；維修人員可依據數據燈號精準判斷設備健康度，大幅優化人力調度效率，並有效降低突發異常導致的延誤風險，確保系統運作的高可靠度。

吳國濟強調：「捷運的本質雖然是運輸服務，但在數位時代，我們必須具備科技公司的思維。『算力即是運力』的真正意涵，在於利用數據算力來突破傳統運力的物理極限。我們不只要解決人力短缺與維修成本的問題，更要透過 AI 將『經驗法則』轉化為可量化、可預測的『數據治理』模型。這次獲獎確立了新北捷運『Metro Model』的發展方向——讓數據成為驅動營運安全與效率的核心引擎，打造具備自我感知與防禦能力的智慧軌道系統。」