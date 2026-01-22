算力服務推廣說明會吸引大男方企業與新創團隊 AMD與國網中心攜手助攻產業AI升級

AMD免費算力資源×國網中心Taiwan AI RAP 算力服務推廣說明會於臺南沙崙資安大樓舉行，吸引大南方企業與新創團隊出席。（記者李嘉祥攝）

「2026 AMD 免費算力資源×國網中心Taiwan AI RAP 算力服務推廣說明會」於臺南沙崙資安大樓舉行，吸引逾50家大南方企業與新創團隊出席，線上同步參與人數突破百人，讓沙崙智慧綠能科學城再度成為產業的矚目焦點，也凸顯沙崙在AI產業發展的重要節點角色。

說明會中介紹透過國家高速網路與計算中心推出的生成式AI應用開發平台－Taiwan AI RAP 算力服務與 AMD免費圖形處理器算力申請方案，讓廠商與新創團隊無須自建高成本硬體，即可申請使用頂級AMD GPU算力資源進行模型訓練與應用測試，搭配專業輔導團隊協助熟悉平台操作、模型部署與算力調度，降低廠商、新創團隊的AI導入門檻而更易於上手：單一團隊可同時提出多項專案申請，每案經核定後可使用五週算力資源，整體規劃共設有六個申請梯次；具發展潛力的專案亦可依實際研發需求申請使用期限展延，提供產業高度彈性與實質支持。

市長黃偉哲表示，沙崙智慧綠能科學城自105年啟動建設以來，從最初聚焦節能、儲能、綠能與系統整合，現更進一步與南科半導體能量結合，發展方向涵蓋資安、半導體、AI算力、智慧機器人與無人載具，已成為南臺灣AI與新興科技的重要實驗與應用場域，打造大南方新矽谷推動方案的核心樞紐地位。

經濟發展局長張婷媛說，沙崙是全台唯一匯聚中研院、工研院、國研院等三大研究機構的園區，加上鄰近14所大專院校的人才培育能量，搭配市府為招商引資提供的場域、資金媒合，以及完善的周邊生活機能如K12雙語學校、即將完工的三井Outlet二期、沙崙醫療服務與創新園區等，成為AI產業落地發展奠定最紮實的基礎；全球晶片設計巨擘超微半導體AMD臺南辦公室即於114年3月揭幕，象徵沙崙在高科技產業聚落成形的重要里程碑。

張婷媛局長指出，此次AMD和國家高速網路與計算中心聯手合作，讓南部廠商與新創團隊得以在概念驗證階段，即有機會使用過去僅大型企業或研究機構才能負擔的高效能算力資源，加速技術驗證可行性階段而降低營運風險；AI算力落地沙崙，且讓廠商與新創團隊在POC階段即可使用國際級×國家級的算力資源，做到「用得到、用得起」；說明會迴響熱烈，也堅定市府持續以沙崙智慧綠能科學城作為AI產業發展核心方向，讓臺南不僅是產業設點之地，更要讓企業留得下且做得成，進而成為與全球合作，甚至領航世界的關鍵起點。