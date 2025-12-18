「算力與電力」 台電聚焦AIDC策略
【記者郭襄陽台北報導】 AIDC產業蓬勃發展帶動電力需求，在各國皆成為挑戰。台電16日舉辦「因應AIDC發展趨勢-電網韌性之挑戰與因應作法」研討會，邀請國科會林法正副主委、台灣綜合研究院、經濟部能源署與多位專家學者深度交流，探討AI產業用電成長之國際趨勢及國內現況，並聚焦產業電源共址等電力匹配相關策略。
會中由台灣綜合研究院院長吳再益演講「全球AI趨勢下的電力挑戰與能源轉型佈局」，分享國內外針對能效管理之趨勢、需求結合綠電之發展方向；台電綜合研究所及系統規劃處分別說明「國際AIDC發展趨勢及配套管制措施」及「我國AIDC用電申請情形及因應作法」等議題。中正大學張文恭教授、中原大學洪穎怡教授及台灣科技大學郭政謙教授則透過座談交流未來AI產業與電力匹配等策略方向。
會中提到，AIDC用電模式特殊，不同於一般住宅、商辦、工廠等類別，其用電遠超過傳統工廠，堪比半導體產業用電，但與大型工廠相比其體積很小，因此可以建置在人口集中的都會區，造成局部用電密度超乎過去經驗，對都會區既有電網造成巨大挑戰。為有效管理此類用電，各國陸續研訂規定及配套措施，美國和歐洲多國同時考量能源效率和碳排等指標，已建立資料中心設置審查標準和地區限制。我國今(2025)年11月修正《能源管理法》3項子法，將新(擴)建5MW以上資料中心納入能源使用說明書審查範疇。
台電說明，我國北部電網負載快速成長，惟電力建設常受地方不同意見等問題而延宕，為因應快速突增之用電需求，台電參考國際作法，引導AIDC等高耗能產業優先前往中南部電力充裕地區，暫緩桃園以北5MW以上大型資料中心用電申請，係透過產業與電源共址，引導供需有效匹配，減少電力傳輸損耗，降低電網風險。
台電強調，妥適配置電力資源對AI發展至關重要，供需雙方各自調節達到均衡，最能降低整體成本，成就最高的發展效益。台電將進一步導入高耗能產業與多元電源搭配之電力匹配(power couple)概念，依據相關規章建立普遍性規範，讓區域用電合理配置，未來若區域電網壅塞情形改善或新電源得到開發，作法上也能有彈性再調整。期盼產業設置選址與供電端電力建設同步調整，建立「算力與電力」最佳配合模式，助攻AI產業發展。2025/12/16
