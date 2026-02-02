算力走向實體應用 百達投顧：電力與機器人成為AI下一階段關鍵

CNEWS195260202a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

隨著AI算力需求持續攀升，電力已逐漸成為科技產業擴張的核心瓶頸。根據美國能源資訊署（IEA）最新報告，美國電力需求於2025年創下新高，且未來兩年仍將持續成長，主要動能來自AI資料中心的大規模擴建，高密度算力直接轉化為實際電力負載。百達投顧指出，面對電力需求快速上升，僅仰賴傳統能源增產已不足以因應，如何同時提升運算效率與用電效率，將成為緩解電網壓力、支撐AI長期發展的關鍵。

在「節流」層面，半導體產業正扮演降低整體耗能的重要角色，涵蓋設備效率提升、電力轉換與系統損耗管理等關鍵環節。以資料中心為例，先進晶片設計與高速網路架構的優化，使相同AI工作負載得以透過更少伺服器與更高密度連接完成，不僅降低用電需求，也同步減輕冷卻系統壓力；在電力轉換與輸配電環節，功率半導體的進步則可有效減少電動車、太陽能電站與資料中心運作過程中的能量耗損，提升整體能源使用效率。

在「開源」方面，IEA預期再生能源將於2025年超越燃煤，成為全球最大電力來源，且占比持續攀升。政策面亦提供支撐，美國「大而美法案」（OBBBA）延長公用事業級太陽能的制度與稅務優惠至2030年，並透過更嚴格的在地化與合規要求，強化本土製造商的訂單能見度與獲利結構。百達投顧分析，具備規模化、穩定輸出的再生能源，正逐步成為支撐AI與電氣化趨勢的基礎電力來源，公用事業與太陽能相關企業亦因此受惠於市場對長期用電需求的重新評價。

在電力與算力逐步到位後，AI的應用場景也正迎來關鍵轉折。延續市場共識，2026年被視為「實體AI」加速落地的起點，AI將從螢幕中的數位工具，走向能在現實世界中運作的機器人、自駕車與各式實體系統。相較於生成式AI已大幅提升資訊與知識工作的效率，交通、物流、零售、醫療與照護等高度仰賴人力的現場環境，仍存在龐大的自動化空間，成為AI下一階段最具成長潛力的戰場。

回顧歷史，重大技術的顛覆性影響，往往來自應用場景的轉移，而非技術本身的誕生。生成式AI在語言理解、視覺辨識與多模態推理上的成熟，為實體AI鋪平道路，讓機器人得以在非結構化環境中感知、判斷並即時行動。新一代機器人不再侷限於工廠產線，而是逐步走進倉儲、超市、醫院與照護場域，執行搬運、補貨、清潔與部分照護任務，AI的角色也因此從「辦公室助理」轉變為「現場幫手」。

在2026年CES展會上，市場已觀察到實體AI從概念驗證走向部署階段的明確訊號。隨著模擬訓練平台、邊緣運算與低功耗晶片的成熟，機器人與自駕系統可在實際上線前完成大量學習與測試，大幅縮短部署時程。百達投顧指出，能源效率、算力基礎建設與實體AI應用三者正形成相互強化的循環關係，半導體、再生能源與機器人科技，將成為串聯虛實世界、支撐AI長期成長的重要投資主題。

