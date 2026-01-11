算命師稱「馬年媳婦旺家運」 重賞上億豪宅反阻富二代真愛？

記者李鴻典／台北報導

豪門徵婚也吹玄學風？國內某知名傳統產業董事長，由司機駕駛名車陪同，帶著獨子到桃園市中壢區美滿服務中心求助。董事長指出，因深信長期合作的算命師及神明指示，要求現年30歲的兒子必須在馬年迎娶同樣屬馬的媳婦，認為此舉方能讓家族企業「代代昌旺」。

娶妻看生肖還是看心？中壢美滿中心揭露：有人看中外表，有人執著職業，最終難成婚。（照片非新聞當事人）（圖／桃園市中壢區美滿服務中心提供）

為此，董事長更開出重賞：兒媳可繼承台北市價值上億元的豪宅，若媒合成功更將奉上50萬元的謝媒禮。資深社工說，不必堅持選生肖，過度執著是脫單天敵。

在國內算是小有知名度的傳統產業董事長，到桃園市中壢區美滿服務中心找徐乃義主任時表示，希望兒子在馬年娶屬馬媳婦，他坦言多年來苦心經營，事業小有成就，除了努力外，事業小有成就全靠神明保佑與算命師指點風水、卜卦排除困難。因此，當算命師算出兒子應尋找屬馬（1990年或2002年生）的另一半時，他不惜開出上億豪宅作為誘因，將可讓他的企業旺傳一代又一代。

現年30歲、身高超過180公分的獨子對此卻顯得無奈。他坦言自己並不急著成婚，應該努力打拼事業，更不在乎豪宅，「反正我是獨子，以後財產本來就是我的。」但為了順從長輩心意，只好配合到美滿服務中心報名。

老董卻插話說，如果兒子娶了屬馬媳婦，公司可以一直旺下去，他希望中壢區美滿服務中心能夠幫忙，如果成功了，他願意付50萬元謝媒禮。

徐乃義告訴老董，兒子85年次要找屬馬的媳婦，只有79年及91年的女生，「大六歲或許不適合，小六歲的還太年輕，何不放手讓兒子自己選擇真正契合的另一半？」

徐乃義指出，老一輩對婚姻的迷思可能關乎教育及傳統習俗有關，年輕一輩不少優質男女找不到另一半，除了自身條件因素外，有人迷信身高，有人選擇行業，有人看中外表，更有人對執著宗教。

徐乃義提醒，堅持某些擇偶條件恐是個人理想，但若過分迷信生肖，或是在特定圈子內表現出「非誰不可」的糾纏行為，不僅會讓自身名聲受損，更會讓優質對象產生恐懼。他強調：「娶妻娶賢，婚姻的基礎是性格與價值觀的契合，而非單一的生肖符號或職業頭銜。」堅持某些條件算是無可厚非，但如果過分堅持，甚至忘了惦惦自己斤兩，要邁入婚姻之路恐怕困難多多。

