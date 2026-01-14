算命師預言「2026年會當爸」！韓劇男神搞一夜情真的出事了
韓劇《理事長和我的秘密關係》由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，昨（13日）在韓舉辦記者會宣布即將開播，崔振赫這次化身不婚霸總「先有後愛」，數年前曾被算命老師預言2026會有小孩且得男主角獎，立刻被主持人朴京林卻打破的幻想，打趣虧「我懂了，他說的全都是戲裡的事啦。」而他和吳漣序拍親密戲的最大障礙竟然都是星媽，男方嫌母親囉唆，女方怕媽媽看了會害羞。
該劇描述一對不婚主義的男女偶然發生一夜情，女生留下一張百萬韓元支票後就此消失，直到在婦產科重逢後，男方才得知她懷了自己的孩子，女方也才發現他竟是自己公司的新任社長，2人冷酷灑脫的人生自此展開重大翻轉的浪漫故事。本劇不僅原著小說大受歡迎，還推出過同名網漫，以甜寵劇情與美型畫風而廣受各國讀者喜愛，改編成電視劇的消息一出立即備受粉絲期待。
崔振赫曾於2014年在電視劇《命中註定我愛你》中演過類似題材，不過這次則是以完全不同的角色與觀眾相見，他表示：「當時我演的是現在由洪宗玄飾演的民旭那樣的角色，是在一旁守護張娜拉的存在，但這次反而是當年張赫所飾演的那個位置。雖然同樣是從懷孕開始的設定，但我覺得『熟悉的味道最對味』。」為了提高與原作的還原度，他相當誠實地說：「就我個人而言，要去模仿漫畫式的外型可能有點困難，取而代之的是把角色身上的人情味、迷糊感，轉化成新的魅力呈現給觀眾，應該不會如大家想像的，只是單純的白馬王子。」
本作劇情設定男女主角是因一夜情「先有後愛」相當勁爆，再加上崔振赫私底下的感情生活一直是外界關注的焦點，他煞有其事地說：「我之前在綜藝節目《我家的熊孩子》中曾找人算命，當時對方說『2026年會有孩子』讓我嚇了一跳，我問『那是要結婚了嗎？』他說『有可能』。而且這次作品的播出時間還延期過一次，如今覺得好像是命運的安排一樣，他還說我可能會得男主角獎。」台下眾人聽了一陣驚呼，但主持人朴京林卻打破他的幻想，笑道「我懂了，他說的全都是戲裡的事啦。」
由於崔振赫的母親曾在《我家的熊孩子》多次表現出希望兒子結婚的心情，吳漣序的母親則在YouTube節目中表示過「不太想看女兒的吻戲」，因此韓媒也很好奇2位星媽對這次的新劇會有何反應，崔振赫對此回應：「我不會跟媽媽講作品內容，因為她會一直追問，太麻煩了，所以一開始就擋掉。不過她會給我演技上的回饋，只是很少講好話，比較愛碎唸。」吳漣序則答覆：「這次在劇中有吻戲和床戲，而且拍得有點長，我自己看了都覺得『哇～』。媽媽並不是討厭我拍那種戲，而是會害羞吧。劇中有崔振赫、洪宗玄這麼帥的男人喜歡我，真的覺得很幸福。」
除了兩位主角之外，此次的男女配角也很吸睛，洪宗玄是接替因酒駕爭議而「下車」的尹志溫加入劇組，飾演長年默默守護吳漣序的青梅竹馬兼同事，直到她懷孕才發現自己早已不只是朋友的心意。前女團SISTAR成員多順這次則是和吳漣序親如姊妹的酒友與閨密，但當發現洪宗玄的心早已在吳身上後，3人間的友情開始出現裂痕，並與崔振赫形成複雜的四角關係。
在問到「在愛情與友情之間會如何選擇」時，金多順回答：「我覺得無論是真正的愛情還是友情都很難找到。如果是今年的我，會選擇友情。」崔振赫則幽默地說：「我會選愛情吧，畢竟也到這個年紀了，找愛情比踩地雷還難。」吳漣序也附和道：「今年的吳漣序會選擇愛情，因為也有年紀了。」洪宗玄則同樣回答「當然是愛情」，3人都和金多順唱反調的反應再次逗笑眾人，同時也展現出主演群的好默契。《理事長和我的秘密關係》本週六（17日）起，每週六日在friDay影音更新。
