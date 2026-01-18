算命改運遭詐 女買符咒慘賠46萬

假算命詐騙橫行社群平台，新竹一名陳姓妙齡女為消災解厄慘被騙四十六萬元，刑事局呼籲民眾，凡聲稱「不付錢就有災難」或「中途停止會招致惡果」者，均屬常見詐騙話術。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

刑事警察局近期接獲多起假借「算命改運」名義的詐騙案件，歹徒利用民眾生活遭遇低潮之際，透過社群平台投放廣告誘騙上鉤。新竹一名陳姓女子因生活不順，去年七月誤信網路「算命師父」，遭對方以「命中有劫」為由，要求購買高價符咒及匯款消災，前後採貨到付款與轉帳方式共交付新台幣四十六萬元，直到接獲警方通知匯款帳戶遭警示，才驚覺受騙。

警方調查，該名陳姓被害人因感到近期運勢不佳、心情低落，在瀏覽社群軟體時，被一則標榜「算命、改運、協助消災解厄」的吸睛廣告吸引，隨即私訊詢問。雙方互加通訊軟體ＬＩＮＥ後，自稱「師父」的詐騙成員便展開心理攻勢，語帶威脅指出陳女近期恐有重大劫數，若不立即處理將嚴重影響健康與生活運勢，利用被害人的恐懼心理與對未知的無助感建立依賴。

詐騙集團隨後要求陳女支付「消災解厄金」並購買符咒，更刻意採用「店到店取貨付款」方式寄送包裹，藉此降低被害人戒心並製造實物交易假象。自去年七月起，陳女陸續前往超商取貨付款達二十二次，累計金額高達四十一萬元。期間陳女雖曾對頻繁收費感到不安，但對方不斷以「儀式未完成將前功盡棄」、「中途停止恐有反噬」等話術進行情緒勒索與安撫，迫使其持續付款配合。

到了同年十二月，詐騙成員更變本加厲，謊稱因替陳女作法消災導致「師父」自身承受業障、身體抱恙，需要額外費用進行治療。陳女因擔心運勢受影響，再度匯款五萬元至對方指定帳戶。全案直至警方偵辦另起投資詐欺案時，發現該收款帳戶涉及不法並主動聯繫陳女，她才恍然大悟，重新檢視對話過程發現步步皆是圈套，自行統計後發現損失總計達四十六萬元，隨即向轄區派出所報案。