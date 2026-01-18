算命為由誆騙金錢 刑事局提醒：詐騙集團近期常用

（中央社記者劉建邦台北18日電）刑事局表示，近期獲報，詐騙集團以算命改運、消災解厄在社群平台刊廣告，被害人上鉤後稱可協助消災改運等話術，要被害人付費作法改運或買符咒，後續再編理由騙高額金錢。

刑事警察局今天透過新聞資料提到，網路社群平台近期常有許多假算命改運詐騙，假借算命、看風水、回復感情等名義，以可消災解厄等話術營造神秘與急迫感，誘騙民眾上鉤。

警方說，不肖集團常採取持續收費模式，要被害人反覆付款或取貨，當被害人有疑慮，就用恐嚇、暗示災厄等方式操控心理，到被害人無力支付或察覺異常後就失聯，造成民眾金錢嚴重損失。

住在新竹的陳姓女子去年因生活不順、心情低落，在網路社群平台發現自稱為算命師父的廣告，因內容標榜可算命、改運並協助消災解厄。

刑事局表示，被害人一時好奇，主動私訊，對方改稱要以LINE聯繫。經聯繫後，對方自稱為師父且不斷向被害人強調近期恐有劫數，若未及時處理，會影響生活、健康及運勢，造成日常更多不順利。

警方說，詐騙集團隨後要被害人支付消災解厄金及買符咒，聲稱是必要改運程序。後續以店到店取貨付款方式寄符咒包裹給被害人，且每次均採貨到付款。

刑事局表示，陳姓女子取貨22次繳出新台幣41萬元，期間雖曾感到不安，但對方不斷以話術安撫，最後再繳出5萬元。直到接獲警方通知，其帳戶因涉投資詐騙遭警示，陳女才驚覺事態不單純，發現遇詐騙而報警。

刑事局表示，只要稱不付費就有災等都是常見詐騙話術，應停止金錢往來，保留對話紀錄、付款憑證，撥165或110報案，以免遭受更大損失。（編輯：李錫璋）1150118