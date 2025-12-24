算命發大財！台灣人一年砸2.9億算命 年輕人瘋「人類圖」產值飆4倍

財經中心／師瑞德報導

財政部數據驚呆眾人！台灣命理業5年銷售額狂飆4.1倍，產值衝破2.9億。疫情後人心焦慮，塔羅、占星、人類圖取代傳統八字，成許多年輕人「情緒浮木」。網紅算命師崛起，線上諮詢賺翻天，雙北台中桃園最熱，你今天也「算」了嗎？（AI製圖，情境模擬）

生活壓力大，你最近也去「算」了嗎？財政部最新統計通報出爐，揭露了一個驚人的事實：台灣的「命理服務業」正在經歷一場前所未有的爆炸式成長！數據顯示，113年命理業銷售額高達2.9億元，短短5年內銷售額狂飆4.1倍，家數也成長了1.6倍。這波「神秘學商機」的背後，反映的正是現代人無處安放的焦慮。

焦慮變黃金！從「問吉凶」轉向「求療癒」

為什麼算命店越開越多？財政部分析，關鍵轉折點就是 COVID-19 疫情。疫情帶來的巨大不確定性，讓民眾急需心靈寄託，命理服務的性質也從傳統的「鐵口直斷、問吉凶」，轉型為提供「情緒支持與療癒」。

而且，現在流行的不再只是拿八字去合婚，年輕族群更瘋迷西方的占星、塔羅牌、人類圖。這些工具強調自我探索與內在成長，完美打中Z世代的心理需求。加上社群媒體推波助瀾，許多年輕人透過 YouTube、Instagram 經營命理內容，降低了入行門檻，線上預約、視訊解盤成為主流，讓這塊大餅越做越大。

台灣人超迷信？數據狠甩日韓

有趣的是，這份報告還引用了國際數據比較。台灣相信算命的人口約佔 29.5%，也就是說每 10 個人就有 3 個人算過命，這個比例遠高於鄰近的日本（19%）、韓國（20%）和新加坡（19%）。

若進一步分析性別，台灣女性顯然更願意買單，相信算命的比例高達 36.4%，遠高於男性的 24.5%。這可能與女性傾向尋求情感連結與情緒支持有關。

算命熱區曝光！這三都最愛算

你想開店當算命師嗎？選地點很重要！統計顯示，全台的命理商機高度集中在雙北（台北、新北）、台中及桃園。這四個直轄市的命理業者家數佔了全台 6成5，銷售額更是佔了 8成4。看來生活在都會區的民眾，雖然收入較高，但心裡的苦悶與對未來的迷惘，也是全台之冠。

這波「心靈變現」的熱潮看來還會持續延燒，下次看到朋友在看星座運勢或抽塔羅牌，別太驚訝，因為這已經是台灣產值破億的超夯顯學！

