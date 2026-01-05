算命神預言遊客「妳會弄丟貴重東西」 離譜原因曝：小偷就是他本人

算命神預言遊客「妳會弄丟貴重東西」，因為小偷就是他本人。（示意圖；freepik）

泰國發生一起離奇案件，1名少女今年1月1日在寺廟附近算命時被告知等等會「漏財」，沒想到離開後iPhone手機真的不見，她趕緊返回原處，算命師還裝傻說這證明他算得很準，但最後在他的包包中發現少女遺失的手機，原來小偷就是他本人。

印度經濟時報引述泰媒Khaosod報導，1名19歲少女來到芭達雅（Pattaya）南部一間寺廟外，看見1名算命師決定請她占卜一下，沒想對方告知她厄運臨頭，還會損失某種貴重物品，建議她付錢來消災。

不過少女沒有理會，直到離開後不久驚覺她的iPhone 13 Pro不見了，她印象中算命時手機就放在一旁，趕緊返回算命師那詢問，沒想到對方卻告知她這證明他的預言成真，還詳細描述了小偷的樣貌。

少女不信，決定求助路人，結果還真的如她所料，手機就在算命師的包包中，算命師才坦承自己因缺錢過年，才會起貪念，後續他遭逮捕，並將手機歸還給少女。

