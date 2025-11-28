算命「13分鐘收5800元」惹議 詹惟中發聲：若不準可退費

知名命理師詹惟中近日風波不斷，繼日前被指暗諷日本首相高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」引發爭議後，28日又遭週刊爆料稱有網友抱怨他算命不專業、僅13分鐘就收取5千8百元，還不斷推銷風水服務。對此，詹惟中親自澄清，強調若客人覺得算不準可要求退費，並否認有強行推銷行為。

詹惟中不時透過社群平台分享生活。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

據《鏡週刊》報導，一名網友2024年9月透過視訊找詹惟中算命，原本預期30至40分鐘的服務收費5千8百元算是合理，但實際過程卻讓該網友感到不專業。該名網友表示，整個算命流程僅持續13分鐘就結束，讓他感覺像被騙，稱詹惟中還在過程中不斷推銷風水相關服務。

另據《中國時報》報導，針對相關指控，詹惟中表示從未向顧客強行推銷任何服務，「會問性別和生辰八字，是怕客人之前給錯或助理登記錯誤，所以再問一次。」提到若客人對算命結果不滿意，認為不準確，可以要求退費。

關於推銷風水服務的質疑，詹惟中解釋，他會建議顧客參考風水服務，是因為「人在低潮運的時候多孝順父母、多做公益，甚至動個小手術，都是一種化解」，而「看風水也是老祖先建議的方法」，強調並沒有強迫客人接受這些服務。

詹惟中澄清從未向顧客強行推銷任何服務。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

詹惟中近日評論高市早苗面相惹議。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

詹惟中感嘆自己最近是非太多，稱近日特別去做中醫骨刺治療，希望藉由「破皮」來改運。至於日前被指疑暗酸高市早苗面相一事，詹惟中也向外界致歉：「真的很抱歉，基本上我可能沒有講得很清楚，但並沒有惡意。如果有讓大家不高興的話，那就再跟大家道歉。純粹就是一個提醒，沒有意圖傷害任何人，也希望大家多多見諒。以後我會更加小心用詞，謝謝大家」。

《中天提醒您|民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

