算老帳 川普要委內瑞拉把「國有化」搶走的美企資產還出來
美國總統川普於美東時間12月17日重申，要求委內瑞拉歸還多年前從美國石油公司沒收的資產，並以此為由辯護其先前宣布對進出該國的受制裁油輪實施封鎖的決定。此舉進一步升級美國對委內瑞拉領導人尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）政府的施壓行動。
川普在17日接受記者提問時，被問及對馬杜洛政府數月來施壓行動的最新策略。他提及美國在委內瑞拉的投資損失，並表示美國政府的行動部分源於石油投資爭端，以及對毒品走私的指控。他向記者表示：「我們不會讓任何不該通過的人通過。」他並補充：「你們記得他們拿走了我們所有的能源權利。不久前他們拿走了我們所有的石油。我們要把它拿回來。他們非法拿走的。」
委內瑞拉「國有化」搶走美國油企資產
委內瑞拉的石油產業歷史上曾由美國公司主導，直至該國於1970年代首次進行國有化，之後在21世紀初由前總統烏戈．查維茲（Hugo Chávez）及馬杜洛領導下再度擴大國有化範圍，涉及多家外資企業，包括艾克森美孚（ExxonMobil）及康菲（ConocoPhillips）石油的公司項目。這些國有化行動導致國際仲裁，2014年一國際仲裁小組裁定委內瑞拉需向艾克森美孚支付16億美元賠償，經濟學家菲利普．韋萊格（Philip Verleger）表示，該筆款項至今未獲支付。
部分受美國制裁的油輪已改變航道，避免靠近委內瑞拉。美國軍方上周在委內瑞拉海岸附近扣押一艘載有委內瑞拉原油的油輪，該油輪據信載有約180萬桶重質原油。此行動發生在美國於加勒比海及東太平洋地區大規模軍事部署之際，包括部署最先進的航空母艦在內的多艘艦艇。
川普政府近期在該地區對疑似涉及毒品運輸的船隻進行一系列軍事打擊，造成至少99人死亡，其中包括12月17日一項行動中的4人。這些打擊行動再度引發美國國內左翼國會議員及法律專家對其法律基礎的質疑。川普並表示，正考慮對陸上目標發動打擊。
川普批前任沒認真對待委內瑞拉沒收美企資產
白宮副幕僚長史蒂芬．米勒（Stephen Miller）12月17日在社群媒體發文，將委內瑞拉國有化石油產業比喻為搶劫。他寫道：「美國人的汗水、智慧和辛勞創造了委內瑞拉的石油產業。其暴政式的徵收是有史以來對美國財富和財產最大規模的盜竊。這些被掠奪的資產隨後被用來資助恐怖主義，並讓我們的街道充斥殺手、傭兵和毒品。」
川普並指責前任政府在資產沒收問題上對委內瑞拉立場過於軟弱。他在17日表示：「他們之所以能拿走，是因為我們當時有個可能沒在注意的總統。但他們不會再這樣做了。我們要把它拿回來。他們拿走了我們的石油權利。我們在那裡有很多石油，他們把我們的公司趕了出去，我們要把它拿回來。」
美國石油巨頭雪佛龍獲得政府豁免，繼續在委內瑞拉進行石油生產。該公司表示，其營運未受影響。萊斯大學委內瑞拉石油專家弗朗西斯科．莫納爾迪（Francisco Monaldi）指出，自2022年雪佛龍獲准恢復向美國出口委內瑞拉石油以來，委內瑞拉對該公司的債務已大幅減少，但具體金額未公開。
川普於12月16日晚間在社群媒體發文，表示委內瑞拉利用石油資助毒品走私及其他犯罪活動，並宣布將委內瑞拉政權指定為外國恐怖組織。然而，截至12月17日，美國國務院的外國恐怖組織名單並未出現變化。一位參與相關討論的美國官員匿名表示，多個國家安全機構官員被告知，不應從字面理解川普關於該指定的言論，而應視為修辭手法。該官員並強調，川普宣布的封鎖僅適用於先前受制裁的船隻，對這些船隻已授權採取行動，如上周的扣押。
委內瑞拉致函聯合國安理會告狀
美國司法部於2020年以毒品恐怖主義罪名起訴馬杜洛，指控其政府從毒品走私中獲利。上個月，川普政府將與馬杜洛相關的「太陽卡特爾」指定為恐怖組織。
聯合國副發言人法爾漢．哈克（Farhan Haq）表示，馬杜洛於12月17日致電聯合國秘書長安東尼奧．古特雷斯（António Guterres），就地區緊張局勢進行討論。古特雷斯重申聯合國立場，呼籲會員國尊重國際法及聯合國憲章，保持克制並緩和緊張，以維護地區穩定。
委內瑞拉外交部長伊萬．吉爾（Yván Gil）致函聯合國安理會，要求美國立即釋放被扣押船員並歸還在公海沒收的石油。吉爾並敦促安理會譴責美國扣押油輪行為，並發表聲明表明未授權針對委內瑞拉或其石油貿易的行動。
雪城大學教授及退役美國海軍中將羅伯特．穆雷特（Robert Murrett）表示，雖然對疑似毒品船隻的打擊引發使用軍事力量的質疑，但扣押受制裁油輪及其他對制裁實體的行動，與過去美國政策一致。他指出，從軍事角度而言，此類行動風險遠低於直接軍事對抗。
責任編輯：許詠翔
