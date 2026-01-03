算貪心？撿到iPhone討不到「酬謝金」竟撂話告失主

一名新竹民眾在臉書社團「新竹人の大小事」及Threads發文，表示自己在1月1日下午兩點撿到一支蘋果iPhone17 Pro手機，並向失主索取相當於手機價值百分之十、約三千元的費用，卻遭到拒絕，讓他相當不滿。該名拾得者認為警方將手機直接歸還失主的做法有觸法之嫌，甚至揚言願意花錢提告。

有民眾撿到 iPhone17 Pro，想與失主索要報酬。 （圖／翻攝自「新竹人の大小事」臉書）

該名發文者描述，當時失主前來領回手機時態度傲慢，對於支付酬謝金的要求顯得不屑，最後選擇直接到警察局處理。他質疑警方未經他同意就將手機還給失主的行為是否合法，並表示即使要花錢打官司也在所不惜。

廣告 廣告

貼文曝光後立刻引發網友撻伐，許多人批評發文者的心態有問題。有網友直言「缺錢，自己去賺」、「會因為沒回報而翻臉的善意， 從一開始就不是善意」、「三千不會自己去賺?」、「太冷腦凍壞了?」更有人諷刺「善良是一種選擇，但你卻選擇了蕭貪」、「我上次撿到存摺，依文章的邏輯也能要10%？」。也有網友建議「你其實可以不要還他，然後他告你侵佔，可能就不會這麼氣了」。

針對酬謝金的爭議，有網友特地引用法條說明，根據民法第五百零一條及第五百零一條之一規定，『拾得者「得」向認領人請求不超過拾得物、財產價值十分之一之報酬。』該網友解釋，條文中的「得」字意味著請求報酬是拾獲者的權利而非義務，可以選擇要或不要，與認領者無關，但既然提出請求就必須依照法律程序處理。

延伸閱讀

川普「高劑量阿斯匹靈」吃了25年？醫搖頭：不是神藥

冷到沒完沒了！9縣市低溫特報 今晚、明晨凍破10度

林聰明食安風暴連「蟑螂品種」也公開 網讚公關教科書