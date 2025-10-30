算過柯文哲超神準！命理師看蔣萬安結果驚人
[NOWnews今日新聞] 命理師周映君過去曾鐵口直斷指出前台北市長、前民眾黨主席柯文哲「沒有總統命」，且66歲後命格走空亡；近日她再分析台北市長蔣萬安的命運，語出驚人表示，「蔣萬安沒有總統命」。
周映君近日在《新聞挖挖哇》節目中指出，蔣萬安看面相很帥，是因為現在正是大運上頭，且神屬水，又是11月生的，水很旺，「像這種人賺錢最厲害，做什麼都沒問題！」，2026應該也會成功連任。
但話鋒一轉，周映君斷言，蔣萬安恐怕沒有總統命，因為他接下來差不多十幾年，走的都會是金水運，「水已經這麼旺，金又再生水，外在各方面的聲音和壓榨就會很多，「我是覺得他沒辦法當總統！」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
中共出手殺雞儆猴！退將曝光沈伯洋「最慘下場」：他怕得不得了
綠2大咖不得不挺林岱樺？他驚呼「這人被放棄」：出大事了
美國差點完蛋？黃仁勳狂讚川普「1政策」救場！他：講給賴清德聽
其他人也在看
柯文哲走空亡預言反轉？命理師再揭「官司結局」 鄭弘儀一聽驚呼
柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金侵占案被羈押1年，9月初以7000萬元交保，限制出境、出海、住居，需接受科技監控。過去曾經準預言柯文哲在66歲這年「走到空亡」的命理師周映君近日再以4字預言柯文哲官司結局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
正式進駐台北！蔣萬安：輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18
確定落腳北市科！台北市長蔣萬安今（29）日於市政總質詢前透露，輝達（NVIDIA信傳媒 ・ 1 天前
體內疑驗出G水！北市豪宅9億CEO與美甲師交纏陳屍 「約會強暴丸」竟非列管毒品
台北信義區豪宅爆出雙屍命案，引發社會關注。37歲的9億CEO陳姓富商與25歲曾姓女子交纏陳屍於客廳，警方在現場查扣證物初驗有4種毒品反應，除了K他命也測出二級毒品「液態搖頭丸」GHB的先驅物GBL反應，目前已送相關機關鑑定。據了解，GBL被當成「約會強暴丸」用於性侵犯罪。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
胡瓜、陳亞蘭「黑臉變包青天」太狂！神祕短片一週飆破31萬次觀看
日前社群網路上一支僅10秒、標題為「真假包青天」的神祕短片引起爆炸性討論！影片中兩位氣勢磅礴的包青天同時登場，短短一週內即在各大社群平台衝出驚人的 31萬觀看人次，引發網友瘋狂猜測：「華視要重拍經典名劇《包青天》了嗎？」今（29日）答案揭曉，這支極具話題性的短片，原來是全新旗艦綜藝《週末最強大》的首波宣傳。而片中那兩位包青天，正是由綜藝天王胡瓜，以及金鐘視帝陳亞蘭刷上黑臉以幽默詼諧方式裝扮，讓網友們又驚又喜。鏡報 ・ 13 小時前
蔣萬安赴北市議會備詢 (圖)
台北市長蔣萬安（圖）29日上午赴市議會報告114年度第二次追加（減）預算案及115年度總預算案，並備質詢。中央社 ・ 1 天前
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
快訊／輝達落腳地確定了！地點「在這裡」
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）海外總部原選在北士科T17、T18，一度和新光人壽喬不攏，外界高度關注最終落腳地。台北市長蔣萬安表示，今（29）日中午跟輝達總部開視訊會議，輝達明確表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
非洲豬瘟檢疫加嚴 研議入境旅客一律查核
（中央社記者曾以寧台北30日電）台中一處養豬場出現非洲豬瘟疫情，為加強邊境防堵，衛福部長石崇良今天說，將配合主管機關，研議入境旅客不論起飛國家是否為疫區，一律查核；本週起也加強市場稽查。中央社 ・ 9 小時前
豬瘟案場仍有病毒 補助出爐下週申請2／貨輪走私133公噸冷凍牛雞豬肉 遭警檢查扣
最近台灣積極防堵非洲豬瘟疫情，真的是不要做這種害人害己的事！高雄警方接獲情資，有外籍貨輪走私冷凍肉品，警方隨即跟海巡合作，海上進行攔截133公噸牛、雞、豬肉品。另外，為了防堵疫情，邊境管控也加嚴。衛福部長石崇良今天表示，機場將取消「免檢疫綠色通道」，所有手提行李一律接受X光檢查。鏡新聞 ・ 46 分鐘前
豬瘟新措施！石崇良：取消機場免檢疫通道「不分紅綠線」一律得過X光
防堵非洲豬瘟，機場檢疫新措施！台中市梧棲區養豬場近日爆出非洲豬瘟疫情，禍首指向邊境包裹夾帶肉品，外界憂心疫情擴大如何防堵？衛福部長石崇良今（30）日在立法院表示，機場查核將全面加嚴，不再以「紅綠線」風險來區分疫區或非疫區的班機，一律同等進行查核，擴大執行X光掃瞄包裹。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
非洲豬瘟延燒！機場取消紅綠線區分、一律得過X光
非洲豬瘟延燒！機場取消紅綠線區分、一律得過X光EBC東森新聞 ・ 8 小時前
日相高市早苗將會習近平 分析稱「努力維持美日中外交平衡」
日本首相高市早苗，明（31）日將與大陸國家主席習近平會談。高市早苗的立場，一向被視為與中國大陸敵對，因此各方都在矚目，習近平這次會以什麼態度，對待高市早苗。日本媒體報導，高市早苗已經表示，高市將力爭與中廣新聞網 ・ 3 小時前
強化防堵非洲豬瘟！機場入境「取消紅綠線」 石崇良：一律X光查核
台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，源頭恐怕就是境外包裹夾帶肉品或非法攜帶肉品入境台灣。衛福部長石崇良今(30)日表示，已要求地方衛生局增加肉品稽查，另外也將強化邊境管理，不再區分疫區或非疫區的班機，一律同等...華視 ・ 9 小時前
太扯！桌協又出包！竟漏列「柚子同學」高承睿種子籤 緊急公告重新抽籤
體育中心／綜合報導115年度桌球排名資格賽即將開賽，但原本已經完成抽籤作業，中華民國桌球協會又在29日發出緊急公告表示，因作業疏忽沒有把巴黎奧運國手「柚子同學」高承睿列入種子籖，因此將於30日下午2點將重新辦理男子組抽籤，差點影響選手權益。FTV Sports ・ 12 小時前
「500碗名店」求生存！ 肉羹變雞羹 爌肉店賣雞腿便當
全台豬肉禁運禁宰，不少仰賴豬肉為原料的小吃業者，紛紛動腦「換菜單」，有肉羹業者以雞柳條替代豬肉，還有爌肉飯業者推出期間限定滷雞腿便當因應，連帶菜市場的雞肉、魚肉等攤販，生意也變好，還有民眾說想買雞還要...華視 ・ 5 小時前
美甲師陳屍豪宅！「已婚前男友」昔為她買保時捷安太座
美甲師陳屍豪宅！「已婚前男友」昔為她買保時捷安太座EBC東森新聞 ・ 1 天前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 6 小時前
豪宅雙屍案疑點重重！美甲師曾為愛北上「渣男趕出門」 CEO雙面情史曝光
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台北市信義區永吉路豪宅10月25日晚間發生離奇雙屍命案！警方獲報到場時，看見37歲身價破億的陳姓CEO與25歲曾姓女子倒臥...FTNN新聞網 ・ 1 天前
蔣萬安搞定輝達「黃袍加身」？蔡正元：若出1事不能原諒
台北市長蔣萬安29日在市議會宣布，輝達明確表示將把海外總部設立在台北市的北士科T17、18，並希望北市府與新光人壽盡速完成後續解約程序。前立委蔡正元直言，唯一能打敗蔣萬安的是黃仁勳，其他沒有人能挑戰，2026可高枕無憂。如果輝達搞砸了，台北市民不能原諒蔣萬安。中時新聞網 ・ 19 小時前
木屐貝茲大熄火：「我的狀況糟透了」！世界大賽打擊率不到1成沒有打點
體育中心／王人瑞報導道奇MVP三連星之一的貝茲（Mookie Betts），在世界大賽五場比賽的打擊率只有1成30，沒有任何打點，賽後他說：「我的狀態糟透了。」FTV Sports ・ 3 小時前