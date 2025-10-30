算過柯文哲超神準！命理師看蔣萬安結果驚人

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 命理師周映君過去曾鐵口直斷指出前台北市長、前民眾黨主席柯文哲「沒有總統命」，且66歲後命格走空亡；近日她再分析台北市長蔣萬安的命運，語出驚人表示，「蔣萬安沒有總統命」。

周映君近日在《新聞挖挖哇》節目中指出，蔣萬安看面相很帥，是因為現在正是大運上頭，且神屬水，又是11月生的，水很旺，「像這種人賺錢最厲害，做什麼都沒問題！」，2026應該也會成功連任。

但話鋒一轉，周映君斷言，蔣萬安恐怕沒有總統命，因為他接下來差不多十幾年，走的都會是金水運，「水已經這麼旺，金又再生水，外在各方面的聲音和壓榨就會很多，「我是覺得他沒辦法當總統！」

