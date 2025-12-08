即時中心／林韋慈報導

根據《紐約時報》報導，北京駐香港的國家安全機構於12月6日約談了包括《紐約時報》在內的多家外國媒體代表與記者，就香港近期最致命的火災事件以及即將舉行的立法會選舉進行警告。官員表示，若外國媒體被認定違反相關法律，將面臨相應後果，其中一名官員更警告：「別說沒警告過你們。」





在簡報會上，駐港國安公署官員宣讀聲明，批評外媒對上月宏福苑大火的報導。聲明指出，一些報導「罔顧事實」、散播虛假訊息，並歪曲抹黑政府的救災與善後工作；同時，部分報導被指「攻擊干擾」即將於週日舉行的立法會選舉。官員未提供具體媒體名稱或報導細節，也未接受提問。

中共聲明宣稱，「『新聞自由』與『遵守法律』並行不悖，任何媒體不得借新聞自由之名干涉中國內政或干預香港事務。」學者指出，此次約談是國家安全機構與外媒罕見的直接接觸，顯示北京欲進一步向國際媒體施壓。「自國安法生效以來，本地媒體已面臨長期打壓，此舉顯示外界報導也成為監控目標。」

近幾日，國安公署連續發表聲明，警告所謂「反華勢力」不要利用宏福苑大火破壞社會穩定，並指稱「境外敵對勢力」試圖給香港政府製造麻煩，強調將對「反中亂港者雖遠必誅」。分析人士表示，國安公署擔心，上月的災難可能在這座曾於2019年爆發反政府示威的城市，引發新一輪政治風波。此外，香港於昨（7）日完成四年一次的立法會選舉。政府積極鼓勵居民投票，以完成北京方面期望的投票率。自2021年上一次選舉創下歷史新低後，北京在「愛國者治港」原則下，嚴格限制參選者資格，只留下極有限的反對聲音空間。

原文出處：快新聞／箝制新聞不演了？中共施壓外媒 紐時：多國記者遭約談

