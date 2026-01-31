箝制陸配參政權 違憲違法

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀預計2月3日就職，賴政府強引非屬大陸地區人民適用的《國籍法》，致使李上任後也將因事實無法放棄的對岸國籍，而在1年後面臨喪失立委資格的窘境；此舉在未修憲、修改兩岸條例之前，顯已違憲違法。

檢視不分區制度設置的原旨，當年是為解決萬年國會等憲政爭議，時任總統李登輝召開國是會議，彼時民進黨亦參加。會中，包括僑選與全國不分區代表的設置受到多方重視，其中包括設置大陸代表與否。然會中達成共識，雖然兩岸處分治狀態，無法透過選舉產生大陸代表，因此將各種跨地域選區之職業婦女團體和海外代表統括成所謂的「全國不分區代表」，再由各政黨在其中分配大陸代表名額，藉此使中央民意代表具有全國性的象徵意義，以作為一種國家主權立場的宣示。

廣告 廣告

也因此，在民國80年修憲訂定《憲法增修條文》，國民大會代表與立法委員選區，分別列出全國不分區員額；爾後民國86年第四次修憲訂定的總統直選，則規定由自由地區人民直接選舉。形成總統由自由地區選出，但政權代表所在的民意機關，仍維持隱含包含大陸地區在內的全國性民意代表，以符合憲法主權不變的政統精神。

另外，在當年國是會議召開與修憲前，民國79年釋字第261號理由書中，大法官亦指出中央政府自應依憲法精神、本解釋意旨及有關法規，規畫在自由地區適時辦理含有全國不分區名額之中央民意代表選舉，以確保憲政體制運作。大法官言下之意，即萬年國會的大陸地區法統問題，在日後全面改選後仍應透過字面上的「『全國』不分區」加以技術性解決。

上述的國是會議共識、修憲與釋憲，無不清楚說明現時全國不分區選區，在法理上本就應含大陸地區代表。惟為符合兩岸分治現況與政黨本身的選舉需求，各政黨是否提名大陸地區人士，純屬選舉考量而非法所不許。

於此，有關李貞秀擔任不分區適格與否的爭議明矣。執政黨若持續不當解釋《國籍法》箝制陸配參政權，是嚴重違反上述釋憲、國是會議共識與修憲精神，背棄曾參與的共識不說，違憲違法亦是不在話下，實應勿再亂政生非。（作者為自由撰稿者）