管上兆元採購台積電「V姊」跳槽輝達！ 李文如新職務曝光 市場傳聞全翻盤

前台積電資材管理副總經理李文如今年7月離職後，動向備受半導體業界關注，她的最新動曝光了。據悉，她將加入輝達（NVIDIA），但並非先前市場預期的台灣區總經理，而是出任WWFO（Worldwide Field Operations）部門副總裁，暨掌管台灣銷售業務。



根據《自由時報》報導，經過近4個月沉澱，李文如將加入輝達負責企業級客戶相關業務的WWFO部門，並出任副總裁一職，預計本週到職。李文如請辭時，正逢輝達台灣區總經理邱麗孟退休，引發她可能接任該職的揣測，但最新消息也推翻先前市場傳聞。

台積電最年輕副總 掌管上兆元採購的「V姊」

李文如擁有亮眼的跨國科技公司資歷，被半導體供應鏈廠商暱稱「V姊」，以精明幹練著稱。她曾在Google、蘋果（Apple）和高通（Qualcomm）擔任採購主管。



她2022年加入台積電擔任資材管理資深處長，並在2024年8月升任副總經理，成為當時台積電最年輕的副總，掌管高達上兆元的年採購業務。不過，她升任副總不到一年，即因個人因素請辭，作風相當美式。

辭職代價高？ 推估損失逾3,800萬限制股

值得注意的是，李文如辭職隔日，台積電7月14日發布公告，因「未達既得條件」，收回一名員工共33張限制員工權利新股（RSU）。市場依據公告時間推測，該員工即為李文如。若以當時台積電每股1,155元計算，其損失的金額預估超過 3,800萬元。

輝達非競爭對手 競業條款應不受限

李文如離職事件傳開，當時業界普遍認為，由於輝達是台積電AI晶片的重要大客戶，兩公司並非競爭對手，因此李文如即使簽有競業禁止條款，受到的限制應不大。傳聞輝達執行長黃仁勳日前來台時，可能已先知會台積電董事長魏哲家有關延攬李文如的消息。