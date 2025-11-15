管中閔出席台大97年校慶 3校長合照超震撼 他曾為忠仁忠義動手術

前台大校長管中閔今（15）日出席台大創校97周年校慶，並與另外兩名前校長陳維昭、李嗣涔合照，其中陳維昭過去曾擔任分割「忠仁、忠義連體嬰」手術團隊發言人而廣為人知；李嗣涔則是主要研究半導體領域。照片曝光後，吸引大量網友關注，表示相當震撼。

管中閔在臉書粉專發文指出，今天是台大97周年校慶，難得與陳維昭，李嗣涔兩位老校長談話，也見到很多許久未見的老友們。恭喜楊儒賓院士和胡定吾先生當選本校傑出校友；也難得和令人尊敬的陳培哲院士單獨合影。

廣告 廣告

據了解，楊儒賓為人文學者，中央研究院院士，研究以中國思想為主；胡定吾則是台灣金融專家，曾任中華開發總經理，現職為生華科董事長。

而和管中閔合影的陳維昭，不但擔任過台大校長，亦曾是台大醫學院院長，於1979年分割「忠仁、忠義連體嬰」兄弟手術中，擔任團隊發言人，由於是台灣首例，在當時受到各界關注。李嗣涔是台灣早期研究非晶矽的學者，後期轉為研究氣功、特異功能以及身心靈科學等領域。

對此，網友也紛紛留言表示，「三個校長同框，很震撼」、「三學術巨頭，含金量太高」、「令人敬佩的陳培哲院士」、「每位都是充滿正能量的大人物，看完照片突然覺得心情充滿陽光」、「想當年讀大學跟研究所的時候，陳維昭與李嗣涔還在擔任校長」。

更多中時新聞網報導

劉以豪、陳澤耀「靠腰」變熟 每晚熱聊

黃明志獲保釋暴瘦 15年女友現身護愛

日導石川慶2次錯過張震 盼有緣合作