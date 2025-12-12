管中閔告別37年教學生涯！在台大上最後一堂課

前台灣大學校長管中閔12月11日在臉書發布貼文，宣布自己長達37年的教學生涯正式結束。管中閔表示，他從1989年秋天在美國伊利諾大學開始教授研究所計量理論課程，1994年秋天返回台灣大學任教，至今已在講台上度過37個寒暑。

這位在民國107年台大校長遴選爭議中成為焦點人物的學者，於108年1月8日正式就任台大校長，並在112年1月將職務交棒給現任校長陳文章。卸任校長後，管中閔仍持續在台大財務金融系擔任特聘教授，教授計量理論課程。

在最後一堂課結束時，管中閔與過去指導的碩博士生、系上教師及助理共同合影紀念。值得一提的是，這些曾經的學生如今已成為各大學的計量課程教師，其中現任系主任是管中閔返台後指導的第二位博士生。

學生們精心準備了一個紀念牌作為退休禮物，牌上寫著「春風化雨計卅餘載，桃李芬芳量遍四方」，特別選用書法家于右任的字體集字而成，並巧妙地將「計量」二字嵌入其中，展現學生們的用心。管中閔對此表示相當感動。

管中閔在貼文最後寫道：「學術生涯即將結束；it's time to bow out」，正式宣告即將退休。這則貼文迅速引起廣大迴響，短時間內便獲得近2000個讚，大量師生在留言區表達祝福與不捨。

台大醫院院長吳明賢留言表示：「校長，恭喜開展人生另一高峰」。許多學生也紛紛回憶起管中閔的教學風采，有學生表示：「老師的計量是我聽過最有趣的數學課，上課從來不會讓我想睡覺」、「謝謝老師啟發我們對計量經濟學的興趣」、「在老師課堂上學到的知識一輩子受益」。也有未能選修到課程的學生表達遺憾。

